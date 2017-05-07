 جامعة القصيم تعلن عن طرح عدد من الوظائف لأعضاء هيئة التدريس من المواطنين للجنسين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 11 شعبان 1438 هجريا, الموافق 7 مايو 2017 ميلاديا

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جامعة القصيم تعلن عن طرح عدد من الوظائف لأعضاء هيئة التدريس من المواطنين للجنسين

جامعة القصيم تعلن عن طرح عدد من الوظائف لأعضاء هيئة التدريس من المواطنين للجنسين
المناطق - بريدة
أعلنت جامعة القصيم عن حاجتها إلى أعضاء هيئة التدريس من الجنسين في التخصصات المرفقه  في كليات الجامعة
وفقاً لشروط التاليه:
1-  أن يــكــون المــتقـدم حاصلاً عــلــى درجــة الــدكــتــــوراه أو مـــايــعـادلهامن جامعة معترف بها .
2-  أن يكون حاصلاً على احد المراتب العلمية من إحدى الجامعات المعترف بها من قبل الجامعة.
3-  أن يــجــتــاز الــمــتــقــدم الإجــراءات الـمـتـبـعة لتعيين  أعضاء هيئة التدريس.
4-  ســيــطــبـــق مــعـــايــيــر الــمــفــاضــلــة الــمــقــررة بــجــامـعـة القصيم.
5-  الا يــكــون مــرتــبــط بـــعــمــل حـــكــــومــــــــــي.
واعلنت الجامعة انه من تتوفر لديه المؤهلات والخبرات المطلوبة من المواطنين والمواطنات التقديم على الموقع :https://srv.qu.edu.sa/qu/ui/guest/empApplication/index/typeEmpApplicationIndex.faces
او الايميل :Recruitment@qu.edu.sa
وذلك خلال الفترة من يوم الاثنين 1438/08/12هـ الى يوم الاثنين الموافق 1438/08/19هـ

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