جامعة القصيم تعلن عن طرح عدد من الوظائف لأعضاء هيئة التدريس من المواطنين للجنسين

أعلنت جامعة القصيم عن حاجتها إلى أعضاء هيئة التدريس من الجنسين في التخصصات المرفقه في كليات الجامعة

وفقاً لشروط التاليه:

1- أن يــكــون المــتقـدم حاصلاً عــلــى درجــة الــدكــتــــوراه أو مـــايــعـادلهامن جامعة معترف بها .

2- أن يكون حاصلاً على احد المراتب العلمية من إحدى الجامعات المعترف بها من قبل الجامعة.

3- أن يــجــتــاز الــمــتــقــدم الإجــراءات الـمـتـبـعة لتعيين أعضاء هيئة التدريس.

4- ســيــطــبـــق مــعـــايــيــر الــمــفــاضــلــة الــمــقــررة بــجــامـعـة القصيم.

5- الا يــكــون مــرتــبــط بـــعــمــل حـــكــــومــــــــــي.

واعلنت الجامعة انه من تتوفر لديه المؤهلات والخبرات المطلوبة من المواطنين والمواطنات التقديم على الموقع : https://srv.qu.edu.sa/qu/ui/g uest/empApplication/index/type EmpApplicationIndex.faces

وذلك خلال الفترة من يوم الاثنين 1438/08/12هـ الى يوم الاثنين الموافق 1438/08/19هـ