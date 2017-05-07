بمشاركة 100 مركبة تمثل 56 جهة حكومية وخاصة تحديد مسار قافلة ملتقى مكة .. وإطلاق 7 جوائز لأفضل صورة

حددت امس اللجنة الإشرافيه لقافلة ملتقى مكة الثقافي المسار الرسمي النهائي الذي ستنطلق فيه القافلة بعد غد الأربعاء 14 من شعبان 1438هـ بحضور مستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وبمشاركة 100 مركبة وسفينة وطائرة شراعية تتبع لـ 56 جهة حكومية وخاصة.

وبحسب العميد سليمان الزكري مدير مرور جدة والمشرف على القافلة ” ستنطلق القافلة من مدينة الملك عبدالله الرياضية، لتتجه الى ارض الفعاليات حيث مقر الحفل واطلاق القافلة بحضور سمو امير منطقة مكة المكرمة من هناك، وتتجه مباشرة على طريق الكورنيش، ثم بنهاية الكورنيش تتجه القافلة الى طريق الملك عبدالعزيز، وتعود من دوار نفق السلام بنفس الاتجاه حيث نقطة الانطلاق مدينة الملك عبدالله الرياضية مرة أخرى”.

وأضاف العميد الزكري ” ان 100 مركبة وسفينة وطائرة شراعية تمثل 56 جهة حكومية ستشارك في القافلة بعد ان استوفت معايير المشاركة التي تمثلت في الابداع والارتباط والتأثير والسلامة واطلعت لجنة مشكلة من امانة الملتقى والمرور وجهات مختصة وبيوت خبرة الى هذه التصاميم وتم تعديل البعض ليتوافق مع المعايير التي وضعت ورفض البعض تماما لعدم وجود أي من هذه العناصر او أحدها”.

وتابع “المعايير تلخصت في الابداع، وان يتوفر في التصميم الذي يتم الموافقة عليه عنصر الابداع من حيث الشكل الخارجي، ومن حيث طريقة بث الرسائل وإبراز المبادرات التي شاركت بها الجهات، ومن حيث الاتقان في جميع الجوانب، والجودة في المحتويات التي يتم استخدامها، إضافة الى عنصر السلامة الذي وضع كشرط مهم جدا بان يتوفر في التصميم والمركبة المشاركة عنصر السلامة لضمان عدم تسببها في نتائج سلبية سواء على الافراد المشاركين او على المجتمع “.

من جانبها كشفت سارة بغدادي منسقة القافلة عن تحديد 7 جوائز لافضل صور يتم التقاطها لقافلة ملتقى مكة خلال تحركها وانطلاقها في مدينة جدة، ويتم ارسالها على هاشتاق #قافلة_ملتقى_مكة ، ومن المقرر ان تقوم لجنة متخصصة باختيار الصور وإعلان النتائج على حساب ملتقى مكة الثقافي الرسمي على تويتر.

وفي سياق تحرك انطلاق القافلة قالت بغدادي ” أن امانة ملتقى مكة وضعت معايير للمشاركة في القافلة بعد دراسات ، وذلك لإخراج قافلة مكة الى حيز التنفيذ بشكل ابداعي خلاق يتناسب مع الرؤية التي وضعها امير منطقة مكة المكرمة للمشروع وهو الخروج بشكل تكاملي ابداعي، لذلك كان الارتباط والتأثير جزء مهما من اشتراطات المركبات والمشاركات المقدمة للقافلة، بحيث تنسجم مع شعار كيف نكون قدوة؟ ويكون لها أثر إيجابي على انسان او مكان او زائر منطقة مكة المكرمة “.

وأضافت ” الامر الاخر الابداع وهو الجزء المهم، بان تحتوي على جوانب إبداعية في الفكرة والتطبيق والاصالة بحيث تكون من قيم الإسلام والمجتمع والمعاصرة بحيث تكون حديثة وعصرية، وأخيرا جانب السلامة، لتكون التجهيزات متوافقة مع معايير السلامة وقابليتها للحركة بسلاسة وامان وسهولة تركيب التجهيزات”.

وتابعت بغدادي ” كل هذه الاشتراطات بما يندرج تحتها من نقاط وضعت لضمان خروج منتج جيد يمثل ملتقى مكة الثقافي في الميدان بشكل لائق يتناسب مع مشروع ضخم وضع لتنمية انسان منطقة مكة وزائرها، ويقدم صورة حسنة يقتدى بها لمشروع ملتقى مكة الذي يتخذ شعاره كيف نكون قدوة؟”.

يشار الى ان قافلة ملتقى مكة الثقافي تنطلق في 14 شعبان بمشاركة جهات حكومية وخاصة ومن المقرر ان تحمل رسائل الجهات المشاركة للجمهور في منطقة مكة المكرمة ومن المقرر ان ينطلق من مدينة الملك عبدالله الرياضية وتتوقف في ارض الفعاليات في كورنيش ابحر ليطلقها رسميا مستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل لتنطلق مسيرتها من هناك وتجوب مدينة جدة وفق خطة سير محددة