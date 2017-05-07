 القوات البرية الملكية السعودية تعلن عن فتح باب القبول الالكتروني في وحدات المظليين والقوات الخاصة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 11 شعبان 1438 هجريا, الموافق 7 مايو 2017 ميلاديا

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القوات البرية الملكية السعودية تعلن عن فتح باب القبول الالكتروني في وحدات المظليين والقوات الخاصة

القوات البرية الملكية السعودية تعلن عن فتح باب القبول الالكتروني في وحدات المظليين والقوات الخاصة
واس - الرياض

أعلنت قيادة القوات البرية الملكية السعودية – اللجنة المركزية لقبول الطلبة – عن فتح باب القبول الإلكتروني في وحدات المظليين والقوات الخاصة اعتبارا من يوم الأحد الموافق (11 – 8- 1438هـ) وبصفة مستمرة على الرابط (http://lfca.rslf.gov.sa) وكذلك عن طريق مكاتب التجنيد مباشرة .
واشترطت اللجنة المركزية لقبول الطلبة أن يكون المتقدم من حملة الشهادات الجامعية أو الكليات المتوسطة أو الكليات الصحية أو كلية الاتصالات أو الثانوية العامة وعلى أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ولا يقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد عن 26 سنة لحملة الثانوية العامة ولا يزيد العمر عن (30) سنة لحملة الشهادات الجامعية أو الكليات ، ولا يقل طوله عن (165سم) و أن يكون من ذوي اللياقة البدنية العالية علما بأنه سيتم تعيينهم برتب كلاً حسب مؤهله العلمي بالإضافة إلى مزايا مالية أخرى ، مع ملاحظة أن يصطحب المتقدم الشهادة الدراسية الأساس ومشهد حسن السيرة والسلوك وعدد (8) صور شخصية مقاس (6 * 8 ) كاشف الرأس وبطاقة الهوية الوطنية وللاستفسار الاتصال على الرقم (0144230001) تحويلة (95832).
وتدعو القوات البرية المهتمين لزيارة بوابتها الإلكترونية (www.rslf.gov.sa) للاطلاع على شروط التقديم .

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