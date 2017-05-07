مدني نجران يهيب بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر واﻻبتعاد عن مجاري الأودية والسيول

على ضوء تقارير الرئاسة العامه للأرصاد وحماية البيئة و التي تشير لتوقعات تعرض أجواء المملكة لموجة من التقلبات الجوية تتسبب في هطول أمطار من متوسطة الى غزيرة تتاثر بها عدد من المناطق خلال الفترة القادمة من بينها منطقة نجران .

اهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران بالجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة و أخذ الحيطة والحذر واﻻبتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول وعدم الخروج من المنزل في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، والحذر والانتباه أثناء قيادة المركبات وعدم عبور الأودية ،وتجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار و الاماكن المرتفعة وعدم استخدام الجوال أثناء البرق، ومراقبة الاطفال وعدم تركهم لوحدهم بالقرب من المواقع الخطرة ومراعاة احتمال حدوث سيول منقوله،

وكذلك البعد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي،

وشدد في الوقت نفسه على إتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الالكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للإطلاع على جميع اﻻرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات .

ونوّه مدير الدفاع المدني بمنطقة نجران العميد غازي غرم الله الغامدي الى ان مديرية الدفاع المدني بمنطقه نجران عملت على اتخاذ كافة الإجراءات لرفع مستوى الاستعداد والجاهزية للقوى البشرية والآلية من خلال المتابعة المستمرة ومتابعة برامج التدريب على رأس العمل ، وجهزت كافة الإدارات والمراكز وفرق الانقاذ والانقاذ المائي و الغواصين بمعدات الإنقاذ والغوص و القوارب لمواجهة اي طارئ لا سمح الله .