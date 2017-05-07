 سويسرا: كانتون غلاروس يعارض معاقبة المسلمات على ارتداء البرقع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 11 شعبان 1438 هجريا, الموافق 7 مايو 2017 ميلاديا

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سويسرا: كانتون غلاروس يعارض معاقبة المسلمات على ارتداء البرقع

سويسرا: كانتون غلاروس يعارض معاقبة المسلمات على ارتداء البرقع
المناطق - وكالات

قال سكان كانتون غلاروس في سويسرا، اليوم الأحد، إنهم يعارضون فرض حظر على الرداء المعروف باسم البرقع.

وفي تجمع في ميدان وسط كانتون غلاروس الناطق بالألمانية، أعرب المعارضون عن رفضهم لمعاقبة النساء المسلمات اللاتي يرتدين البرقع، في الأماكن العامة.

يشار إلى أن التجمع الذي يعقد في الهواء الطلق، حدث سنوي بالنسبة لكانتون غلاروس.

وسبق لحكومة وبرلمان الكانتون أيضاً رفض الحظر، في وقت سابق.

وكان كانتون تيسينو السويسري الناطق بالإيطالية، الكانتون الوحيد من أصل 26 كانتوناً سويسرياً يُصوت لصالح حظر البرقع قبل عام.

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