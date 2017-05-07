مركز الملك سلمان للإغاثة يبرز دور المملكة ونشاطها الإغاثي والإنساني في المتحف الوطني الكندي

شارك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الاحتفالات التي يقيمها المتحف الوطني الكندي بمناسبة مرور 150 عاما على توحيد الولايات الكندية بدعوة رسمية تلقاها المركز من معالي رئيس مجلس الشيوخ الكندي جورج فيوري .

ورأس وفد المركز معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة الذي أكد في كلمة ألقاها في المعرض أهمية المشاركة في مثل هذه المناسبات لتوطيد العلاقات وتعزيزها بين المملكة العربية السعودية وكندا فيما يخدم الجانب الإغاثي والإنساني ,وجميع الجوانب التي تخدم البلدين ،مستعرضاً تجربة المملكة في تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية وما قام به المركز من أعمال لإغاثة المنكوبين في اليمن وغيرها من دول العالم وعمليات الاسقاط الجوي للمساعدات في الأماكن التي لا يمكن الوصول إليها ونقل العالقين إلى اليمن وحل مشكلة النازحين اليمنيين بالإضافة إلى الجسور الجوية والقوافل البحرية والبرية التي انطلقت من المملكة للأشقاء في اليمن مستعرضًا ما قدم لسوريا والصومال والعراق وغيرها من الدول التي بلغت 37 دولة في أربع قارات .

كما شارك المركز في ركن خصص له في هذه المناسبة بالأفلام والمطبوعات والتقارير المتنوعة المشتملة على ما قام به من أعمال وإنجازات إغاثية وإنسانية منذ إنشائه وتقديم الإغاثة باحترافية ومهنية عالية حظيت بإعجاب الحاضرين وإشاداتهم .

حضر المعرض سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كندا نايف بن بندر السديري و من الجانب الكندي عدد كبير من المسؤولين الكنديين رفيعي المستوى من وزارات الخارجية والتنمية الدولية والهجرة ولفيف من السفراء من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية والغربية والمهتمين بالعمل الإغاثي والإنساني من المنظمات والمؤسسات المختصة وعدد كبير من الإعلاميين , فيما تم تكريم الكاتب محمد علوان الحائز على جائزة البوكر العالمية من قبل معاليه.