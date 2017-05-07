 مركز الملك سلمان للإغاثة يبرز دور المملكة ونشاطها الإغاثي والإنساني في المتحف الوطني الكندي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 11 شعبان 1438 هجريا, الموافق 7 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مركز الملك سلمان للإغاثة يبرز دور المملكة ونشاطها الإغاثي والإنساني في المتحف الوطني الكندي سويسرا: كانتون غلاروس يعارض معاقبة المسلمات على ارتداء البرقع مدني نجران يهيب بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر واﻻبتعاد عن مجاري الأودية والسيول القوات البرية الملكية السعودية تعلن عن فتح باب القبول الالكتروني في وحدات المظليين والقوات الخاصة بمشاركة 100 مركبة تمثل 56 جهة حكومية وخاصة تحديد مسار قافلة ملتقى مكة .. وإطلاق 7 جوائز لأفضل صورة الهيئة العامة للترفيه: القطاع الترفيهي ينتج ما يعادل مرتين مما ينفق عليه مالياً جامعة القصيم تعلن عن طرح عدد من الوظائف لأعضاء هيئة التدريس من المواطنين للجنسين فرنسا : إخلاء محيط متحف اللوفر في باريس بعد إنذار أمني بلدية الخرج تتكفل بإصلاح إشارات المرور بعد تعميد إحدى الشركات المتخصصة لعمل صيانة نائب أمير منطقة جازان يستقبل مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة أمير منطقة جازان يرأس جلسة مجلس المنطقة انطلاق مناورات “الأسد المتأهب” في الأردن بمشاركة 20 دولة

مركز الملك سلمان للإغاثة يبرز دور المملكة ونشاطها الإغاثي والإنساني في المتحف الوطني الكندي

مركز الملك سلمان للإغاثة يبرز دور المملكة ونشاطها الإغاثي والإنساني في المتحف الوطني الكندي
واس - أوتاوا

شارك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الاحتفالات التي يقيمها المتحف الوطني الكندي بمناسبة مرور 150 عاما على توحيد الولايات الكندية بدعوة رسمية تلقاها المركز من معالي رئيس مجلس الشيوخ الكندي جورج فيوري .
ورأس وفد المركز معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة الذي أكد في كلمة ألقاها في المعرض أهمية المشاركة في مثل هذه المناسبات لتوطيد العلاقات وتعزيزها بين المملكة العربية السعودية وكندا فيما يخدم الجانب الإغاثي والإنساني ,وجميع الجوانب التي تخدم البلدين ،مستعرضاً تجربة المملكة في تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية وما قام به المركز من أعمال لإغاثة المنكوبين في اليمن وغيرها من دول العالم وعمليات الاسقاط الجوي للمساعدات في الأماكن التي لا يمكن الوصول إليها ونقل العالقين إلى اليمن وحل مشكلة النازحين اليمنيين بالإضافة إلى الجسور الجوية والقوافل البحرية والبرية التي انطلقت من المملكة للأشقاء في اليمن مستعرضًا ما قدم لسوريا والصومال والعراق وغيرها من الدول التي بلغت 37 دولة في أربع قارات .
كما شارك المركز في ركن خصص له في هذه المناسبة بالأفلام والمطبوعات والتقارير المتنوعة المشتملة على ما قام به من أعمال وإنجازات إغاثية وإنسانية منذ إنشائه وتقديم الإغاثة باحترافية ومهنية عالية حظيت بإعجاب الحاضرين وإشاداتهم .
حضر المعرض سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كندا نايف بن بندر السديري و من الجانب الكندي عدد كبير من المسؤولين الكنديين رفيعي المستوى من وزارات الخارجية والتنمية الدولية والهجرة ولفيف من السفراء من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية والغربية والمهتمين بالعمل الإغاثي والإنساني من المنظمات والمؤسسات المختصة وعدد كبير من الإعلاميين , فيما تم تكريم الكاتب محمد علوان الحائز على جائزة البوكر العالمية من قبل معاليه.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>