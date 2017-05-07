امير منطقة تبوك يفتتح ويدشن عدد من المشروعات التنمويه بمحافظة املج

دشن وأسس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم في محافظة أملح مشروعات تنموية جديدة وتفقد سير العمل في المشروعات القائمة والوقوف على نسب الانجاز التي تبلع قيمتها مليار وسبعمائة وخمسون مليون ريال جاء مجملها 35 مشروعاً لبلدية أملج وبلدية الشبحه والشركة السعودية للكهرباء والإدارة العامة للطرق والمديرية العامة للمياه .

حيث دشن سمو أمير المنطقة 14 مشروعاً لبلدية أملج ، واستمع سموه إلى شرح من رئيس البلدية المهندس ناجي رمضان غبان عن هذه المشروعات التي تضم مشروعات للسفلتة والأرصفة والإنارة ومشروعات درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار وتحسين وتجميل الواجهة البحرية وتطوير وتأهيل الأحياء القديمة وصيانة الحدائق والمسطحات الخضراء بقيمة إجمالية بلغت 133 مليون ريال .

ثم تفقد سموه سير العمل في 12 مشروعاً جاري تنفيذها لبلدية المحافظة ومنها مشروعات لدرء إخطار السيول وتصريف مياه الإمطار وسفلتة المخططات وإنشاء حدائق بأملج والقرى التابعة وتحسين وتجميل الكورنيش والواجهة البحرية وإعادة تأهيل وتطوير الشوارع والتقاطعات .

ثم دشن سمو أمير منطقة مشروعات لبلدية الشبحه واستمع إلى شرح من رئيس البلدية سعيد خليل السعيد عن المشروعات الجاري تنفيذها والتي تجاوزت قيمتها 38 مليون ريال شملت أرصفة وإنارة وتحسن وتجميل وإنشاء الطريق الدائري وأسواق ومسالخ وحدائق وممرات للمشاه وتحسين المنطقة التاريخية وإنشاء جسور للإحياء لدرء أخطار السيول .

بعد ذلك دشن سمو الأمير فهد بن سلطان مشروع محطة تحويل أملج المركزية للكهرباء وخطوط الربط بين أملج ينبع وأملج العيص بقيمة مليار وواحد وسبعون مليون ريال ، ثم وضع سموه حجر الأساس لمشروع إنشاء خط هوائي مزدوج الدائري لربط محطة أملج بمحطة الوجه بقيمة 243 مليون ريال ، واستمع سموه إلى شرح من مدير كهرباء تبوك المهندس مساعد بن فهد القباع عن ما تم تغطيته بالكهرباء في أكثر من 165 قرية وهجرة بالمنطقة .

وأكد سموه ان منطقة تبوك لا يوجد بها أي تجمع سكاني إلا ووصلته الكهرباء ، وقال سموه ” ان هذا جاء بحرص ومتابعة من القائمين على قطاع الكهرباء بالمنطقة في ظل دعم الدولة – رعاها الله – بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – لخدمة المواطن وتوفير له سبل العيش الكريم .

بعد ذلك اطلع سمو أمير منطقة تبوك على مشروعات الطرق الجاري تنفيذها في محافظة أملج واستمع إلى شرح من مدير عام الطرق بالمنطقة المهندس مطلق الشراري عن المشاريع الجاري تنفيذها ومشاريع الصيانة لطرق محافظة أملج بتكلفة 210 مليون ريال .

ثم دشن سمو أمير منطقة تبوك مشروعات للمياه في محافظة أملج ومنها مشروع شبكات المياه المرحلة الرابعة والمرحلة الخامسة ومحطة تنقية المياه بقرية شدخ .

ثم استمع سموه إلى شرح من مدير عام المياه بالمنطقة المهندس صالح الشراري عن إجمالي قيمة مشروعات المياه الجاري تنفيذها والمكتملة بتكلفة 229 مليون ريال ، موضحاً ان عدد محطات التنقية بالمحافظات وصل إلى عشرة محطات بطاقة إنتاجية تقارب 12 ألف متر مكعب من المياه يومياً ، مشيراً إلى اكتمال مشاريع المياه المنفذة في المحافظة لتصل أطوال الشبكات إلى 430 كيلو متر وعدد التوصيلات المنزلية إلى أكثر من 5000 توصيلة منزلية وبذلك ترتفع نسبة تغطية مياه الشبكة في المحافظة إلى 95 % .

ثم تفقد سموه سير العمل في خدمات مياه الصرف في المحافظة والتي تم الانتهاء من شبكات الصرف بطول 55 كيلو متر وستصل نسبة التغطية بعد اكتمال المشروع إلى 70 % والعمل في محطة المعالجة الجاري تنفيذها بسعة 16 ألف متر مكعب يومياً للمعالجة الثلاثية .

واطلع سموه على المشروعات المياه التي سيبدأ العمل على تنفيذها قريباً بقيمة 265 مليون ريال تشمل زيادة التوصيلات المنزلية ليماه الشرب في المحافظة وتصميم وتنفيذ خطوط ناقلة لمياه مشروع مياه تبوك الشامل من محاظفة الوجه إلى محافطة أملج ، إضافة إلى مشروع تنفيذ خط ناقل للمياه بقطر 200 ملي متر من آبار الوحيدي وربطها بالخط الرئيسي لتغذية قرى المقرح والفاجيه بمحافظة أملج .

واطلع سمو أمير المنطقة على المشروعات الجاري تنفيذها من قبل المؤسسة العامة لتحلية المياه في توسعة محطات التحلية في محافظات حقل والوجه وضباء والتي ستضاعف إنتاج المياه المحلاة في محافظة حقل بنسبة 235 % فيما ستضاعف التوسعة الرابعة لمحطة التحلية المنفذة في محافظة الوجه الإنتاج إلى نسبة 160 % أما التوسعة الرابعة في محطة التحلية بمحافظة ضباء إلى 140 % وسيكون إجمالي إنتاج المحطات الثلاثة من المياه المحلاة يومياً ما يقارب 48 ألف متر مكعب يومياً

بعد ذلك أدلى سمو أمير المنطقة بتصريح صحفي أكد من خلاله أن الإنسان السعودي عندما يرى هذه الانجازات العظيمة في هذا اليوم سواء في محافطة أملج او بقية محافظات المملكة والتي جاءت بفضل الله سبحانه وتعالي ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – ومتابعة الجهات المختصة التي تعمل كل في مجالها ، مشيراً سموه إلى ان النسبة العالية التي تم الإعلان عنها اليوم في مشروعات شبكات مياه الشرب والكهرباء والطرق تتعدى من 95% إلى 97 % وقال ان هذه النسب موجودة في كل محافظة من محافظات المنطقة وهي بشري سعيدة للجميع .

ورفع سموه التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – وقال ان هذا امر مفرح لكل محب لهذه البلاد وشاهدنا اليوم مشروعات محافظة املج التي تجاوزت قيمتها أكثر من 1750 مليون ريال .