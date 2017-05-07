إيران: أهالي ضحايا المنجم المنهار يهاجمون سيارة روحاني..فيديو

واجه الرئيس الإيراني حسن روحاني احتجاجات غاضبة من عائلات الضحايا لدى تفقده اليوم الأحد موقع منجم تعرض لانهيار أدى إلى مقتل ما لا يقل عن “35” شخصا قبل أيام.

وأظهرت وكالات الأنباء المحلية أفراد عائلات الضحايا الذين كانوا يصرخون بوجه الرئيس وركلوا سيارته أثناء زيارته الموقع في محافظة “كلستان الشمالية” حيث لقي “35” شخصا مصرعهم في إنهيار داخل المنجم الأربعاء الماضي.

واظهر شريط فيديو وصور نشرتها وكالة أنباء فارس، قيام عمال المنجم بمنع سيارة الرئيس من التحرك لبضع دقائق موجهين إليها ركلات.

وبالإضافة إلى “35” قتيلا مؤكدا، هناك ما لا يقل عن “9” من عمال المناجم ما زالوا في الداخل بعد انهياره يوم الأربعاء الماضي، لكن فرص نجاتهم ضئيلة وفقا للمسؤولين، بعد أن وجه رجال الإنقاذ صعوبة في الوصول إلى النفق على عمق “1400” متر حيث العمال عالقون منذ الأربعاء اثر الحادث.