ضمان غرب الرياض ينسق لتحويل “حالات التسول” إلى مستفيدات من الضمان

نظم مكتب الضمان الاجتماعي النسوي غرب الرياض وبالتعاون مع مكتب المتابعة الاجتماعية اللقاء التنسيقي “تحويل حالات التسول الى حالات مستفيدة من خدمات الضمان” لبحث آلية التعاون بين المكتبين في هذا الشأن بحضور مشرفة القسم النسائي صفاء البهلال ومشاركة اكثر من 20 موظفة من منسوبات المركزين .

بدأ اللقاء بكلمة لمديرة مكتب ضمان غرب الرياض منال العتيق عرفت فيها بخدمات مكاتب الضمان الاجتماعي بشكل عام والفئات المستفيدة منها وكل مايتعلق بإجراءات التقديم ،ثم بدأت الجلسة الحوارية بين الطرفين بتقديم اخصائيات اقسام مكتب الضمان نبذة تعريفية عن كل قسم داخل المكتب والهدف منه وطريقة التسجيل فيه قابلها عرض شامل قدمته اخصائيات مكتب المتابعة عن دور المكتب في استقبال حالات التسول التي تبلغ 52 حالة يومياً وآلية التعامل معها وطرق تقديم الحلول المساعدة لهذه الحالات مع استعراض بعض النماذج للحالات التي تم تحويلها للموارد البشرية والجمعيات والحالات الأخرى المكرهه التي تم توجيهها لدار الحماية أيضاً.

بعد ذلك ناقش المكتبان امكانية دراسة هذه الحالات وطرق متابعتها من الطرفين للتوصل الى حلول مشتركة تُّمكن حالات التسول من الاستفادة من خدمات الضمان المتاحة وفق الشروط والضوابط المحددة والطرق الممكنة لخدمتها قدر الامكان وفي نهاية البرنامج تم توزيع المنشورات التعريفية عن خدمات الضمان واستعراض اهم التوصيات التي تشير الى اهمية هذه اللقاءات المشتركة في القضاء على ظاهرة التسول وتفعيل دور الضمان الاجتماعي في المجتمع