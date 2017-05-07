وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني يدشن مركز المستثمر السعودي

دشن وزير الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين زايد بن راشد الزياني ببوابة المرفأ المالي بالعاصمة المنامة صباح اليوم الأحد مركز المستثمر السعودي، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين د.عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ، حيث يعد المركز من القنوات المميزة للخدمات التي تقدمها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة البحرينية، ويهدف إلى التركيز على تسهيل وتسريع إجراءات المستثمرين السعوديين للأعمال التجارية في مملكة البحرين، والعمل على تشجيع الاستثمارات عبر المزيد من التسهيلات والحوافز.

39 مليار ريال لمستثمرين سعوديين في مملكة البحرين

كما يمكن المركز المستثمر السعودي من من الإدراج في بورصة البحرين، عبر الربط بسوق التداول في المملكة العربية السعودية وتسهيل الاجراءات ليتمكن المستثمر السعودي من استخدام حسابه الاستثماري وشراء الأسهم مباشرة في بورصة البحرين، حيث يأتي هذا المركز ضمن نتائج جلسة المباحثات التي عقدها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مع أخيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين خلال زيارته إلى المملكة في شهر فبراير الماضي، وحرص سموهما على الدفع بالمبادرات الاقتصادية بين المملكتين الشقيقتين ترسيخًا لجسور التعاون بين الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يَصْب في دعم السوق الخليجية المشتركة بما يعزز القطاعات التجارية والصناعية والتبادل التجاري فيما بينها.

تجدر الإشارة إلى أنه تم اصدار 228 سجل لمؤسسات فردية لملاك سعوديين في مملكة البحرين خلال الربع الاول من عام 2017 ، و 4,283 سجل حتى الربع الأول من عام 2017 ، وبذلك احتل المستثمر السعودي المرتبة الثانية بعد المستثمر البحريني في اصدار المؤسسات الفردية.

كما احتل رأس المال السعودي المُستَثمر في مملكة البحرين المرتبة الرابعة اذ وصل إلى ما قيمته 621 ألف دينار بحريني، أي ما يعادل 3.4% من رأس المال الكلي المستثمر خلال الربع الأول من عام 2017. وبذلك يصل حجم رؤؤس الأموال المستثمرة من قبل مستثمرين سعوديين في مملكة البحرين المرتبة الثانية حيث تصل إلى ما قيمته 39 مليار ريال سعودي أي ما يعادل 14.1% من رأس المال الكلي المستثمر حتى الربع الأول لعام 2017.