طائفة الصيادين بأملج تشكر أمير تبوك

قدم أمين سنوسي ابو بكر شيخ طائفة الصيادين بمحافظة املج باسمه ونيابة عن كافة الصيادين بمحافظة املج عن عظيم شكرهم وتقديرهم لسمو امير منطقة تبوك على اهتمامه وحرصه يحفظه الله على كل مايهم الصيادين بالمنطقة وتشجيع سموه الدائم لهم من خلال جائزة سموه للصيادين كل عام وإقامة مرفأ للصيادين في المحافظة جاء ذلك خلال لقاء سموه اليوم في المحافظة بأهالي محافظةاملج وأكد سموه خلال لقائه بشيخ الصيادين ان طائفة الصيادين تمثل شريحة كبيرة خاصة في المحافظات الساحلية وهم محل واهتمام رعاية الدولة من خلال مايقدم لهم من تسهيلات وقروض كما أكد سموه اهتمامه الخاص بهم وسوف يتم الانتهاء قريبا من تنفيذ مرفأ الصيادين بالمحافظة