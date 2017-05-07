 أمير  تبوك يلتقى محافظ املج ورؤساء المراكز واعضاء المجلسين  المحلي والبلدي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 11 شعبان 1438 هجريا, الموافق 7 مايو 2017 ميلاديا

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أمير  تبوك يلتقى محافظ املج ورؤساء المراكز واعضاء المجلسين  المحلي والبلدي

أمير  تبوك يلتقى محافظ املج ورؤساء المراكز واعضاء المجلسين  المحلي والبلدي
المناطق - أملج
التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك في منزله بمدينة أملج، اليوم محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي ورؤساء المراكز وأعضاء المجلسين المحلي والبلدي وأهالي المحافظة.
وقال سمو امير المنطقة ” يسرني أن انقل لكم جميعاً تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله- ن مؤكداً سموه أن واقع المحافظة مبهج وهي مقبلة على خير وتطور متواصل في جميع المجالات ، ومشروعات مستقبلية جار تنفيذها، إضافة إلى ما هو قائم من تطور لافت، والزائر لها في كل مرة يلاحظ ذلك كغيرها من محافظات المملكة ما يساهم في جذب رؤوس الأموال لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والسياحية لأهالي أملج وزوارها.
مضيفاً سموه “وهذا ما يؤكد عليه ويوجه به دائما خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد- حفظهم الله – للحرص على خدمة المواطن في كل موقع في هذه البلاد”.
وقال سموه : ” لرؤساء المراكز أيضاً دور كبير في الاهتمام والعناية بالناس، والحفاظ على أمنهم واستقرارهم، فرئيس المركز يمثل ولي الأمر، وهي ثقة كبيرة، وعمل ميداني للحرص على المواطنين في الحاضرة و البادية”، مؤكداً سموه على رؤساء المراكز ضرورة متابعة أحوال الأهالي واستشعار الأمانة والبحث عن التجديد والتطوير، الذي تحرص وتؤكد عليه الدولة.

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