“تطوع معنا” بادرة فعاليات اليوم العالمي للهلال الاحمر

تبداء هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك فعاليات اليوم العالمي للهلال الاحمر والذي يصادف غدا الاثنين

١٢ / ٨ / ١٤٣٨هـ الموافق ٨ مايو ٢٠١٧ , ومن المنتظر أن يحقق رؤية القائمين عليه في جعله مصدر جذب , لما احتواه من برامج توعوية وعلمية وتقديم الدورات التدريبية القصيرة والتعريف بالآليات والأدوات المستخدمة في الهيئة .

حيث سوف تنتطلق بادرة ” تطوع معنا ” والتي تهدف لتعريف زوار المعرض المصاحب بأهمية الأعمال التطوعية , إضافة إلى التعريف بالبرنامج التطوعي ” إنتماء ونماء ” الذي تتبناه الهيئة وطرق التسجيل فيه , والتي تجذب المهتمين بالأعمال التطوعية والراغبين في الإلتحاق ببرامج الهيئة التأهيلية والتدريبية .

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك خالد العنزي: أن مشاركة الإدارة بالمنطقة في هذه المناسبة , تهدف إلى تحفيز المساهمة المجتمعية وإيجاد سياسات تشجع الأعمال الخدمية والتطوعيه , والتي ستسهم بدورها في توسيع العمل الانساني والاعتراف بأهمية دور الاسعاف والمسعفين .

وأضاف العنزي : هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك أعدت برامج مختلفة بمناسبة اليوم العالمي للهلال الاحمر , وكان في أولوياتها إقامة ركنين أحدهم خاص بالتطوع والتعريف به وطريقة التسجيل فيه , والآخر خاص بالتدريب والتعريف برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية بالإضافة لعرض فديوهات قصيره للتوعية عن بعض الحالات الاسعافيه وإيصال رسائل عن أهمية إفساح الطريق لسيارات الإسعاف ومخاطر التجمهر وعواقبه المنعكسة على تقديم الخدمة الإسعافية , مشيراً إلى أن مثل هذه الأركان تأتي لإتاحة الفرصة للمتطوعين ودعمهم في الإعمال التي تلائم أعمال وأهداف الهيئة , وتقوية أواصر المجتمع وصهرها في بوتقة واحدة من خلال التعاون والتالف وتجسيد معاني التكاتف والشهامة وتحقيق مبدأ الجسد الواحد في تقديم المساعدة للأشخاص الأشد حاجة بالاضافة لثقيف المجتمع عن بعض التصرفات الخاطئة وعواقبها بالاضافة لإعداد برامج زيارة للمرضى والمصابين للإطمئنان على صحتهم وتقديم الهدايا لهم بمناسبة اليوم العالمي للهلال الاحمر .

ودعا العنزي في الختام الراغبين من أبناء وبنات المنطقة في الانخراط في مجال العمل التطوعي إلى زيارة الجناح الخاص بهم بمقر المعرض المقام في الراقي مول , أو التسجيل رسمياً في الفريق التطوعي بالمنطقة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة الهلال الأحمر السعودي