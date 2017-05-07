 رفع طاقة مسلخي أمانة الطائف إلى 3 آلاف ذبيحة في اليوم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 11 شعبان 1438 هجريا, الموافق 7 مايو 2017 ميلاديا

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رفع طاقة مسلخي أمانة الطائف إلى 3 آلاف ذبيحة في اليوم

رفع طاقة مسلخي أمانة الطائف إلى 3 آلاف ذبيحة في اليوم
المناطق_الطائف

شرعت أمانة الطائف في رفع طاقة مسلخين تابعين لها إلى أكثر من 3 آلاف ذبيحة من مختلف أنواع المواشي في اليوم الواحد، وقد وجه أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل بتهيئة مسالخ الأمانة النموذجية لتكون في جاهزية لكثافة التشغيل خلال الفترة المقبلة ومعالجة الملاحظات وفحص المعدات والأدوات، شملت (مسلخ الأمانة النموذجي ومسلخ سوق الأنعام والمواشي)، استعداداً لموسم رمضان والأعياد.

وأكد وكيل أمين الطائف للخدمات على رفع جاهزية المسالخ للاستقبال المواسم، وتلبيتها لكافة احتياجات الأهالي والمطاعم والمطابخ ومراكز الإعاشة، مع إخضاع جميع المذبوحات إلى الكشف البيطري الدقيق قبل وأثناء وبعد الذبح بالإضافة للإعدام الكلي والجزئي للمواشي المريضة، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمسالخ من المذبوحات يومياً قرابة 3 آلاف رأساً من الماشية، وأهاب بالأهالي الذبح داخل المسالخ البلدية للحفاظ على سلامتهم وإخضاع المذبوحات للكشف البيطري ، كما شكلت الإدارة العامة لصحة البيئة فرق رقابية ميدانية للوقوف على المطاعم والمطابخ لضبط المخالفات التي تتعلق بالذبح داخل المنشأة (غير مصرح الذبح في المطاعم والمطابخ) ومصادر اللحوم الغير سليمة، وتطبيق الأنظمة واللوائح على التجاوزات المضبوطة، مشيراً إلى أن الأمانة وضعت خطة رقابية محكمة لمتابعة أسواق اللحوم الحمراء والبيضاء على مدار الفترة القادمة بما يغطي الموسم السياحي ورمضان والأعياد، كما سيكون هناك دعم للفرق الرقابية على مدار الساعة.

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