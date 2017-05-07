 أرسنال يسقط مانشستر يونايتد بثنائية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 16 شعبان 1438 هجريا, الموافق 12 مايو 2017 ميلاديا

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أرسنال يسقط مانشستر يونايتد بثنائية

أرسنال يسقط مانشستر يونايتد بثنائية
المناطق_متابعات

وجه أرسنال ضربة قوية لحظوظ ضيفه مانشستر يونايتد في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، بعدما تغلب عليه 2 / صفر في قمة مباريات المرحلة 33 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.
وارتفع رصيد أرسنال، الذي أبقى على آماله الضئيلة في الصعود لدوري الأبطال أيضا، إلى 63 نقطة في المركز السادس، بفارق 6 نقاط خلف مانشستر سيتي، الذي يحتل المركز الرابع، الذي يخوض صاحبه الدور التمهيدي المؤهل لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال، علما بأن الفريق اللندني لعب مباراة أقل من سيتي، حيث خاض 34 مباراة.. في المقابل، تجمد رصيد يونايتد، الذي تكبد خسارته الرابعة في البطولة هذا الموسم، عند 65 نقطة في المركز الخامس، ومازال يمتلك مباراة مؤجلة، حيث لعب 35 مباراة.
وجاء هدفا المباراة في الشوط الثاني، حيث افتتح جرانيت تشاكا التسجيل لأرسنال في الدقيقة 54، فيما أضاف داني ويلبك الهدف الثاني بعدها بثلاث دقائق.
ويعد هذا هو الانتصار الأول الذي يحققه الفرنسي أرسين فينجر، مدرب أرسنال، على نظيره البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب يونايتد، في المسابقة.

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