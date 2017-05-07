أمطار غزيرة على الباحة ومدني الباحة لايوجد احتجازات

هطلت اليوم على منطقة الباحة امطار من متوسطة الى غزيرة سالت على اثرها الأودية والشعاب واستنفرت الجهات الأمنية والدفاع المدني والأمانة والطرق كامل معداتها تحسبا لأي طارئ مع استمرار هطول الأمطار، وتقوم الجهات المعنية بإزالة الأتربة وتسهيل الحركة المرورية في الشوارع فيما تساقطت صخور قبل نفق ١٤ بعقبة الملك فهد

وأوضح المتحدث الرسمي لدفاع المدني بالباحة العقيد جمعان دايس عدم وجود أي حالة احتجاز مشيرا بانه يوجد تجمعات مياه في بعض المواقع والجهات ذات العلاقه تقوم باعمال المواجهه

من جهته اكد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة ، عماد بن منسي الزهراني ، على الجاهزية التامة لغرف العلميات بالمنطقة لإستقبال البلاغات على رقم الخدمة الطبية الإسعافية (997) عند حدوث أي طارئ لا قدر الله، بالإضافة إلى جاهزية (14) مركز إسعافي ، والقيادات الميدانية وهي على أهبة الإستعداد على مدار الساعة لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لمحتاجيها وفي شتى الظروف المناخية.

وأهاب الزهراني بجميع المواطنين والمقيمين ، أخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية ، والالتزام بقواعد السلامة المرورية للحفاظ على سلامتهم من الحوادث لا قدر الله والقيادة بحذرٍ شديد على الطرق السريعة والإبتعاد عن الأماكن الخطرة كمجاري السيول وتجمعات الأمطار للحفاظ على سلامتهم، وعدم التجمهر حول الحوادث ، وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية عند مباشرتها للحوادث والحالات الإسعافية لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية على أكمل وجه لمحتاجيها متمنين للجميع دوام السلامة.