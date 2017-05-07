مقتنيات أثريه تحاكي التراث وسط فعاليات مهرجان كلاسيك القصيم

تعد المقتنيات القديمة موروث شعبي لحقبة من الزمن يحاكي من خلاله التاريخ المجيد بكل ابعاده و يعد حلقة وصل بين الماضي و الحاضر .

وحين تترجم تلك الأبعاد واقعاً ملموساً وسط مهرجان يعني بالتراث القديم كمهرجان السيارات التراثية والكلاسيكية (كلاسيك القصيم ” حينها يتجلى الجمال .

علي بن سليمان الدبيخي مالك متحف الدبيخي للمقتنيات التراثية اعاد زوار المهرجان للماضي المجيد بمقتنيات اثريه محاكيه وسط المهرجان ، كلوحات سيارات قديمة صادره من منطقة القصيم يحمل بعضها الرقم 1 كأول لوحة سير في المملكة ، ولوحات السيارات الملكية ، والحكومية والأجره والخصوصي والنقل ، بالاضافه إلى رخصة قيادة الملك فهد بن عبدالعزيز – رحمة الله – وصور قديمة لرجال ضبط السير بالميدان والدراجات الهوائية والدواب بمنطقة القصيم والتي يعود مجموعه منها لعام 1296 للهجره .

واكد الدبيخي ان هذه الهواية نبعت من حبه للتراث وجمع المقتنيات الاثرية التي تحاكي حقبه من الزمن ، مقدماً شكره للقائمين على المهرجان ، كما قدم شكره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم لدعمه الملموس للتراث بكافة اشكاله .