 مقتنيات أثريه تحاكي التراث وسط فعاليات مهرجان كلاسيك القصيم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 11 شعبان 1438 هجريا, الموافق 7 مايو 2017 ميلاديا

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مقتنيات أثريه تحاكي التراث وسط فعاليات مهرجان كلاسيك القصيم

مقتنيات أثريه تحاكي التراث وسط فعاليات مهرجان كلاسيك القصيم
المناطق_بريدة
 تعد المقتنيات القديمة موروث شعبي  لحقبة من الزمن يحاكي من خلاله التاريخ المجيد بكل ابعاده و يعد حلقة وصل بين الماضي و الحاضر  .
وحين تترجم تلك الأبعاد واقعاً ملموساً وسط مهرجان يعني بالتراث القديم  كمهرجان السيارات التراثية والكلاسيكية (كلاسيك القصيم ” حينها يتجلى الجمال .
  علي بن سليمان الدبيخي مالك متحف الدبيخي للمقتنيات التراثية اعاد زوار المهرجان للماضي المجيد بمقتنيات  اثريه محاكيه وسط المهرجان ، كلوحات سيارات قديمة صادره من منطقة القصيم يحمل بعضها الرقم 1 كأول لوحة سير في المملكة ، ولوحات السيارات الملكية ، والحكومية والأجره والخصوصي والنقل ، بالاضافه إلى رخصة قيادة الملك فهد بن عبدالعزيز – رحمة الله – وصور قديمة لرجال ضبط السير بالميدان والدراجات الهوائية والدواب بمنطقة القصيم والتي يعود مجموعه منها لعام 1296 للهجره .
واكد الدبيخي ان هذه الهواية نبعت من حبه للتراث وجمع المقتنيات الاثرية التي تحاكي حقبه من الزمن ، مقدماً شكره للقائمين على المهرجان ، كما قدم شكره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم لدعمه الملموس للتراث بكافة اشكاله .

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