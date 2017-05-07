 بلدي البدع يلتقي بالمواطنين ويستمع لاراهم ومقترحاتهم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 11 شعبان 1438 هجريا, الموافق 7 مايو 2017 ميلاديا

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بلدي البدع يلتقي بالمواطنين ويستمع لاراهم ومقترحاتهم

بلدي البدع يلتقي بالمواطنين ويستمع لاراهم ومقترحاتهم
المناطق_علي العميري
التقى رئيس المجلس البلدي بمحافظة البدع ابراهيم بن سالم القرعاني  وأعضاء المجلس بأهالي المحافظة والمراكز التابعة ، بحضور رئيس بلدية محافظة البدع  المهندس محمد بن عطاالله التويجري ، وذلك في قاعة النور التابعة للجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة .
وأوضح رئيس المجلس البلدي أن اللقاء تضمن رؤية ورسالة وأهداف المجلس وما يسعى إليه من خلال الشراكة الفاعلة مع البلدية  في متابعة المشروعات التي تقوم بها وإيصال صوت المواطنين وآرائهم واقتراحاتهم.
عقب ذلك عرض مرئي قدمة رئيس بلدية البدع المهندس محمد التويجري أستعرض المشاريع التي نفذتها البلدية وكذلك المشاريع التي تحت التنفيذ بالمحافظة والمراكز التابعة .
كما تم خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات المتعلقة بالخدمات البلدية في المحافظة والمراكز التابعة لها، واستمع أعضاء المجلس إلى مقترحات ومطالبات الأهالي حول الخدمات البلدية، وسبل تعزيزها وتطويرها.
وفي نهاية اللقاء قدم المواطنون الشكر الجزيل لرئيس وأعضاء المجلس البلدي بالمحافظة ورئيس بلدية محافظة البدع على جهودهم واهتماهم بمقابلة المواطنين وفتح أبواب المجلس والاستماع لمطالبهم كما يأملون تحقيقها على أرض الواقع

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