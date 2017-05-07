اصطدام ناقلة بترولية يصيب شخصين بطريق السيل

أصيب شخصين بإصابات خفيفة إثر حادث اصطدام ناقلة بترول بسيارة (ونش) سحب على طريق السيل.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف بأن عمليات الدفاع المدني بلاغا بانقلاب صهريج خاص بنقل المواد البترولية بطريق السيل الطائف السريع، وكان الحادث عبارة اصطدام ناقلة بترولية حمولة 33 طن محملة بالبنزين بونش سحب وانحرافها على الطريق السريع وحدوث تسرب لكامل المادة البترولية على الطريق العام.

وأكد الشريف أنه تم تأمين الخطورة في كامل الموقع والتعامل مع المادة البترولية المتسرب، وقد نجم عن الحادث إصابة شخصين بإصابات طفيفة تم نقلهم للمستشفى قبل وصول وحدات الدفاع المدني، مشيرا إلى أن فريق التحقيق بالإدارة باشر إنهاء إجراءات الحادث وتسليمه لجهات الاختصاص.