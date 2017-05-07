الاتحاد: 18 قضية نافذة على النادي.. و215 مليون يجب سدادها حالاً

كشف عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد والمستشار القانوني الدكتور ماهر عبدالفتاح أن عدد القضايا الخارجية الصادر فيها قرارات نافذة بلغت 29 قضية تم إغلاق 11 منها، مبينا أن أسباب القضايا المترتبة على النادي كان عدم وفاء الاتحاد بالتزاماته التعاقدية.

وأوضح في المؤتمر الصحفي الذي تم عقده اليوم للحديث فيما يتعلق بأداء الإدارة ومسيرة النادي في كافة الجوانب هذا الموسم أن هنالك ٣ قضايا مقامة ضد نادي الاتحاد من المدرب بيتوركا ، واللاعب سولي مونتاري ، ونادي النجم الساحلي التونسي حول التعاقد مع أحمد العكايشي.

وأضاف أنه بوجه عام فإن القضايا المقامة على نادي الاتحاد تبلغ 55 مليون ريال في حال صدور قرارات فيها، وعلى الجهة الأخرى هنالك ثلاثة قضايا مقامة من قبل نادي الاتحاد ضد اللاعب سعيد المولد ، وضد الفيفا في قرار منع النادي من التسجيل لفترتين، وضد نادي فاسكو ديغاما بشأن صفقة دييجو سوزا.

من جهته قال عضو مجلس الإدارة أمين الصندوق الدكتور احمد السقاف إن اجمالي المطالبات على النادي يبلغ 316 مليونا منها 215 مليون يجب سدادها حالا.

وبلغت إيرادات النادي حتى نهاية الربع الأول من هذا العام قرابة 124 مليون ريال، تم توفير 29 مليون منها، وسداد قيمة التزامات سابقة بقيمة هذا الوفر.