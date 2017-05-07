حماية البيئة: لا حالات نفوق للأسماك أو تلوث بسواحل المملكة

أوضحت هيئة الأرصاد وحماية البيئة بأنها لم تتلقَ أي بلاغ عن نفوق أسماك بسواحل المملكة على الخليج العربي أو حوادث تلوث قد ينتج منها نفوق للأسماك.

وقالت إنها رغم مباشرتها لمخالفات وتجاوزات بيئية على سواحل المنطقة الشرقية لكنها لم تسجل حالات نفوق للأسماك.

وأضافت أن الهيئة تعمل على التنسيق المستمر مع جميع القطاعات المعنية بالبيئة البحرية للتعامل مع أي بلاغ أوحادث يستدعي ذلك.

وقالت حماية البيئة إنها وحرصًا على دقة المعلومة ومن خلال متابعاتها لوسائل التواصل الاجتماعي وما رصدته من معلومات عن تلوث مياه الخليج العربي أدى إلى نفوق الأسماك، فقد قامت الهيئة بالمنطقة الشرقية بالتنسيق مع مركز بحوث الثروة السمكية بجمع عينات من الأسماك من مواقع متعددة وقد ثبت سلامتها من التلوث.