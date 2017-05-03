قياس: نقل تسجيل الاختبار التحصيلي للمسجلات من يوم الأربعاء إلى الجمعة

أعلن المركز الوطني للقياس اليوم الأحد عن نقل تسجيل اختبار التحصيل الدراسي للمسجلات من يوم الأربعاء 14-8-،1438 إلى يوم الجمعة 16-8-1438، نظرا للتعارض مع اختبارات الثانوية، حسبما أكد المتحدث الرسمي لقياس إبراهيم الرشيد عبر حسابه الرسمي في (تويتر).