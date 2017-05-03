 قياس: نقل تسجيل الاختبار التحصيلي للمسجلات من يوم الأربعاء إلى الجمعة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 11 شعبان 1438 هجريا, الموافق 7 مايو 2017 ميلاديا

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قياس: نقل تسجيل الاختبار التحصيلي للمسجلات من يوم الأربعاء إلى الجمعة

قياس: نقل تسجيل الاختبار التحصيلي للمسجلات من يوم الأربعاء إلى الجمعة
المناطق_الرياض

أعلن المركز الوطني للقياس اليوم الأحد عن نقل تسجيل اختبار التحصيل الدراسي للمسجلات من يوم الأربعاء 14-8-،1438 إلى يوم الجمعة 16-8-1438، نظرا للتعارض مع اختبارات الثانوية، حسبما أكد المتحدث الرسمي لقياس إبراهيم الرشيد عبر حسابه الرسمي في (تويتر).

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