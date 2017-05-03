قياس: نقل تسجيل الاختبار التحصيلي للمسجلات من يوم الأربعاء إلى الجمعة

أعلن المركز الوطني للقياس اليوم الأحد عن نقل تسجيل اختبار التحصيل الدراسي للمسجلات من يوم الأربعاء 14-8-،1438 إلى يوم الجمعة 16-8-1438، نظرا للتعارض مع اختبارات الثانوية، حسبما أكد المتحدث الرسمي لقياس إبراهيم الرشيد عبر حسابه الرسمي في (تويتر).
أعلن المركز الوطني للقياس اليوم الأحد عن نقل تسجيل اختبار التحصيل الدراسي للمسجلات من يوم الأربعاء 14-8-،1438 إلى يوم الجمعة 16-8-1438، نظرا للتعارض مع اختبارات الثانوية، حسبما أكد المتحدث الرسمي لقياس إبراهيم الرشيد عبر حسابه الرسمي في (تويتر).
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