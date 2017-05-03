جامعة القصيم تعلن عن وظائف لأعضاء هيئة التدريس من المواطنين للجنسين

أعلنت جامعة القصيم عن حاجتها إلى أعضاء هيئة التدريس من الجنسين في التخصصات المرفقه في كليات الجامعة
وفقاً لشروط التاليه:
1- أن يــكــون المــتقـدم حاصلاً عــلــى درجــة الــدكــتــــوراه أو مـــايــعـادلهامن جامعة معترف بها .
2- أن يكون حاصلاً على احد المراتب العلمية من إحدى الجامعات المعترف بها من قبل الجامعة.
3- أن يــجــتــاز الــمــتــقــدم الإجــراءات الـمـتـبـعة لتعيين أعضاء هيئة التدريس.
4- ســيــطــبـــق مــعـــايــيــر الــمــفــاضــلــة الــمــقــررة بــجــامـعـة القصيم.
5- الا يــكــون مــرتــبــط بـــعــمــل حـــكــــومــــــــــي.
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