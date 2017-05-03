 سيارات تراثية نادره يستعرضها السلامة أمام زوار مهرجان “كلاسيك القصيم” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 شعبان 1438 هجريا, الموافق 8 مايو 2017 ميلاديا

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سيارات تراثية نادره يستعرضها السلامة أمام زوار مهرجان “كلاسيك القصيم”

سيارات تراثية نادره يستعرضها السلامة أمام زوار مهرجان “كلاسيك القصيم”
المناطق_بريدة
تمثل السيارات التراثية والكلاسيكية أرثاً تاريخياً عريقاً لهواتها ، مع ماتمثله هذه الهواية لمحبيها من ابعاداً اجتماعيه  وارباحاً ماديه عاليه ، لما تتمتع به تلك السيارات بالعراقة و الجمال والذي يترجم مسيرة ماضي عريق يتباهى به ملاك تلك السيارات  .
من جانبه أكد عبدالله بن سلامة السلامة من المملكة العربية السعودي المشارك بفعاليات مهرجان السيارات التراثية والكلاسيكية ” كلاسيك القصيم ” المقامه فعالياته بمركز النخله ببريدة ،بتنظيم من مجلس التنمية الاجتماعية ، أنه حريص على المشاركة بمثل هذه الفعاليات التي تعني بالسيارات التراثية والنادره  ، مؤكداً أنه شارك بسياراته العتيقه بمهرجانات عده على مستوى المملكة ودولة الخليج  ، والتي من ابرزها الوانيت و الداتسون و الشفر و الكاديلاك والبونتياك والدوج ، والتي صنعت مجموعه منها منذ 90 عام.
مشيداً بجهود القائمين على المهرجان ، في تهيئة المكان المناسب لمزاولة هوايتهم ، والألتقاء بملاك السيارات التراثية ، والزوار والمهتمين .

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