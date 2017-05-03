سيارات تراثية نادره يستعرضها السلامة أمام زوار مهرجان “كلاسيك القصيم”

تمثل السيارات التراثية والكلاسيكية أرثاً تاريخياً عريقاً لهواتها ، مع ماتمثله هذه الهواية لمحبيها من ابعاداً اجتماعيه وارباحاً ماديه عاليه ، لما تتمتع به تلك السيارات بالعراقة و الجمال والذي يترجم مسيرة ماضي عريق يتباهى به ملاك تلك السيارات .

من جانبه أكد عبدالله بن سلامة السلامة من المملكة العربية السعودي المشارك بفعاليات مهرجان السيارات التراثية والكلاسيكية ” كلاسيك القصيم ” المقامه فعالياته بمركز النخله ببريدة ،بتنظيم من مجلس التنمية الاجتماعية ، أنه حريص على المشاركة بمثل هذه الفعاليات التي تعني بالسيارات التراثية والنادره ، مؤكداً أنه شارك بسياراته العتيقه بمهرجانات عده على مستوى المملكة ودولة الخليج ، والتي من ابرزها الوانيت و الداتسون و الشفر و الكاديلاك والبونتياك والدوج ، والتي صنعت مجموعه منها منذ 90 عام.

مشيداً بجهود القائمين على المهرجان ، في تهيئة المكان المناسب لمزاولة هوايتهم ، والألتقاء بملاك السيارات التراثية ، والزوار والمهتمين .