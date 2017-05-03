 تدشين قسم “السنوزلين” في دار الرعاية للمسنين بالرياض بحضور رئيس المنظمة الدولية للسنوزلين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 شعبان 1438 هجريا, الموافق 8 مايو 2017 ميلاديا

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تدشين قسم “السنوزلين” في دار الرعاية للمسنين بالرياض بحضور رئيس المنظمة الدولية للسنوزلين

تدشين قسم “السنوزلين” في دار الرعاية للمسنين بالرياض بحضور رئيس المنظمة الدولية للسنوزلين
المناطق_الرياض

دشن مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يوسف بن مسفر السيالي قسم ” البيئة متعددة الحواس – السنوزلين ” المنشأ حديثاً في دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بالرياض .

وأقيم حفل بهذه المناسبة شهد حضور عدد من قيادات الوزارة حيث حضر كلاً من مدير عام الادارة العامة لرعاية المعوقين وتأهيلهم سامي الربيعان ، ومدير ادارة رعاية المسنين عبد العزيز الروق ، ومدير عام ادارة الاعانات ناصر المالك ، ومدير ادارة الخدمات الطبية الدكتور وليد البابطين الى جانب رئيس المنظمة الدولية للسنوزلين الدانماركي ماوريتس إيجغندال وشارك فيه عدد من نزلاء ومنسوبي الدار .

واطلع الحضور على التجهيزات والمعدات التي زود بها القسم الذي يحتوي على غرفتي سنوزلين ، وحمام إستحمام بتقنية السنوزلين التي تعد الأولى من نوعها على مستوى الشرق الاوسط ، واستمعوا الى شرح مفصل من ممثل المملكة في المنظمة الدولية للسنوزلين فهد القباع .

ويهدف هذا المشروع الى تحسين جودة الحياة لآبائنا المسنين ، إذ ان تقنية السنوزلين تستخدم منذ اكثر من ٤٠ سنة في اوروبا والولايات المتحدة الامريكية، وسيتم  تدريب الكادر الطبي في الدار على استخدام هذه التقنية من قبل السيد ماوريتس ايجغندال .وأوضح يوسف السيالي مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض أن قطاع رعاية المسنين بالفرع يجد كل الدعم من قبل معالي الوزير وقيادات الوزارة ، مؤكداً السعي لتطوير الخدمات لهذه الشريحة العزيزة علينا جميعا وموجهاً شكره لزملائة في الفرع وفي دار الرعاية على جهودهم المبذولة بهذا الشأن .

من جانبه قال مدير دار الرعاية الاجتماعية للمسنين عبدالله العجلان ؛إن هذه المبادرة إحدى ثمار التعاون بين الدار والمسؤولية الاجتماعية بفرع الوزارة بالرياض ، مشيراً الى ان التعاون سيستمر في كل ما من شأنه تطوير الخدمات للمستفيدين .

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