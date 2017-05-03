 وزير دفاع إيران: إذا نقلت السعودية المواجهة داخل إيران لن يبقى بها مكان آمن غير مكة والمدينة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 شعبان 1438 هجريا, الموافق 8 مايو 2017 ميلاديا

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وزير دفاع إيران: إذا نقلت السعودية المواجهة داخل إيران لن يبقى بها مكان آمن غير مكة والمدينة

وزير دفاع إيران: إذا نقلت السعودية المواجهة داخل إيران لن يبقى بها مكان آمن غير مكة والمدينة
المناطق_يوسف المطيري

قال وزير دفاع النظام الإيراني العميد “حسين دهقان” في حديث لقناة المنار التابعة لحزب الله الإرهابي : ” أن السعودية إذا نقلت المواجهة داخل إيران فلن يبقى بها مكان آمن غير مكة والمدينة.
وأضاف دهقان متوتراً “نحن لم نسعَ وراء احتلال أي بلد عربي أو مسلم، والسعودية تظن اليوم أنّها تستطيع استعراض عضلاتها أمام الشعوب ولا سيما أمام شعب عريق وعظيم وحضاري مثل الشعب الإيراني، وهي لا تدرك ما تقول سبب ذلك الغرور والتكبر والجهل” وفقا لتصريحه.
وعما إن كانت السعودية قادرة على نقل المعركة إلى إيران، علّق دهقان “هم يظنون أن لديهم قوة جوية قادرة على فعل شيء أنا أنصحهم بعدم ارتكاب حماقة، ولكنهم إن فعلوا ذلك استعبد أن يبقى في السعودية مكان آمن غير مكّة والمدينة”.
وحول هذه التصريحات أكد مراقبون تواصلت معهم “المناطق”، أن الخطاب الإيراني الرسمي في الرد على تصريحات ولي لي العهد الأمير محمد بن سلمان تجاه إيران خلال المقابلة التي أجراها مع لتلفزيون السعودي جاء متوتراً ومائلا للتهدئة وبغض النظر عن تصريحات هذا الوزير.
وأضاف المراقبون أن تصريحات وزير الدفاع الإيراني، لا تتجاوز كونها رسالة للاستهلاك الداخلي الإيراني لمحاولة إقناع الشعب الإيراني بقوة إيران وقدرتها على مجابهة أي تهديد.

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