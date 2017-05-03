سيارة أوتو كار المطلية بالنحاس تفوز بجائزة الأمير فيصل بن مشعل بمهرجان “كلاسيك القصيم”

فازت سيارة أوتو كار ١٨٩٩ المصنوعه في امريكا بشكلها الخشبي المطلي بالنحاس ، ذات سلندر واحد ، والتي تعمل بنظام الشراره ، ويتم تشغيلها بواسطة الهندل ، والتي يتجاوز عمرها ١١٨ عام ، لمالكها حمد ناصر ، والذي يمتلك متحفاً للسيارات الكلاسيكية والنادره بمدينة بريدة ، بجائزة الأمير فيصل بن مشعل للسيارات التراثية والكلاسيكية .

ويعشق الشارع السعودي السيارات التراثية القديمة التي تحاكي التراث بأبعادها واشكالها العتيقه التي تترجم الماضي بكل جمالياته ، ففي ثنايا مهرجان السيارات التراثية والكلاسيكية بمنطقة القصيم “كلاسيك القصيم” والتي أختتمت فعالياته أمس السبت بحضور صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم ، أصطفت مئات السيارات الكلاسيكية القديمة والتي جذبت حولها الأنظار ، ومن بين تلك السيارت القديمة تستوقفك تلك السياره المذهله من نوع أوتو كار ١٨٩٩ والتي يتجاوز عمرها ١١٨ عام ، لمالكها حمد ناصر ، الذي أكد انه يعشق السيارات القديمة بكل ابعادها ويسعى لجمع أكبر عدد منها مهما كان ثمنها ، لافتاً أن هواية اقتناء السيارات الكلاسيكية من أشهر الهوايات في المملكة ، والتي تكرس قيمة التراث السعودي .