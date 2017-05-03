 الأرصاد: حالة ربيعية ممطرة على بعض مناطق المملكة لمدة أسبوع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 شعبان 1438 هجريا, الموافق 8 مايو 2017 ميلاديا

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الأرصاد: حالة ربيعية ممطرة على بعض مناطق المملكة لمدة أسبوع

الأرصاد: حالة ربيعية ممطرة على بعض مناطق المملكة لمدة أسبوع
المناطق_الرياض

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأحد، عن توقعاتها باستمرار الحالات الربيعية الممطرة على بعض مناطق المملكة من مساء اليوم الأحد، حيث يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من الرؤية الأفقية على مناطق “الرياض- الشرقية- القصيم-حائل”، وتمتد إلى منطقة المدينة المنورة، وكذلك على الأجزاء الجنوبية والشرقية لمنطقة الحدود الشمالية.

في حين يستمر هطول الأمطار الرعدية “من متوسطة إلى غزيرة” مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات مناطق “جازان-نجران-عسير-الباحة-مكة المكرمة”، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية منها، كما لا يستبعد تأثر الأجزاء الساحلية لمناطق “جازان-عسير-مكة المكرمة” بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة.

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