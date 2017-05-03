 مركز الملك سلمان للإغاثة يقيم معرضا إنسانيا بالمتحف الوطني الكندي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 شعبان 1438 هجريا, الموافق 8 مايو 2017 ميلاديا

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مركز الملك سلمان للإغاثة يقيم معرضا إنسانيا بالمتحف الوطني الكندي

مركز الملك سلمان للإغاثة يقيم معرضا إنسانيا بالمتحف الوطني الكندي
المناطق_الرياض

أقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يوم الجمعة بالمتحف الوطني الكندي، معرضًا لإبراز الجهود الإغاثية والمساعدات الإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز من دون تميز عرقي أو ديني للمنكوبين حول العالم وبالأخص أشقائنا اليمينين والسوريين جراء الأزمة الإنسانية الحاصلة في بلدانهم.

وتم عرض فيديو مرئي للحملات الإغاثية التي قام بها المركز منذ إنشاءه بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله-، ليكون مركزاً دولياً رائداً لإغاثة المجتمعات التي تعاني من الكوارث بهدف مساعدتها ورفع معاناتها لتعيش حياة كريمة.

وتخلل المعرض مؤتمرًا صحفيًا للمستشار بالديوان الملكي د. عبد الله الربيعة، وبحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كندا نايف السديري، حيث تحدث عن المساعدات التي تقدمها المملكة في مجال الإغاثة والأعمال الإنسانية، كما تناول الجهود التي تبذلها المملكة لمساعدة الأشقاء في اليمن، ثم استقبل أسئلة الصحفيين وأجاب عليها.

كما تم خلال الحفل تكريم الروائي السعودي محمد علوان بمناسبة حصوله على جائزة البوكر، حيث قدم د. الربيعة هدية تذكارية، وقدم له عميد السلك الدبلوماسي العربي في كندا محمد الشحي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة هدية بهذه المناسبة.

يُشار إلى أن المتحف الوطني الكندي لأول مره يقيم معرضًا لدولة أخرى في المتحف، وهذا يدل على مكانة المملكة الدولية، والدور الإنساني المهم الذي يقوم به المركز على المستوى الدولي.

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