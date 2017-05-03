بالصور.. أمير عسير يستقبل نائبه ويشرف حفل استقبال أهالي المنطقة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير مساء اليوم بمطار أبها صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير وذلك بعد صدور الأمر الملكي بتعيينه نائبًا لأمير منطقة عسير .

كما كان في استقبال سمو نائب أمير منطقة عسير لدى وصوله قائد المنطقة الجنوبية اللواء ركن عبدالله القفاري ومعالي مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي وسعادة وكيل امارة منطقة عسير سليمان بن محمد الجريش ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية الدكتور عبدالرحمن آل حامد ووكيل الإمارة المساعد للشؤون الأمنية مغدي الوادعي وعدد من مديري الادارات الحكومية والجهات الأمنية بالمنطقة.

ورحب سمو أمير منطقة عسير بسمو نائب أمير المنطقة متمنيا له التوفيق في مهام عمله بإمارة المنطقة.

كما شرف سمو الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز حفل استقبال الأهالي الذي أقامه سموه ترحيبا وتكريما لنائب أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز وذلك بالصالة الملكية بالخالدية وحضر الحفل وكلاء الإمارة ومديري الإدارات الحكومية والأمنية ومحافظو المحافظات ومشايخ القبائل وعدد من المسؤولين بالمنطقة.

وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة أيات من الذكر الحكيم بعد ذلك ألقى كلمة الأهالي رئيس نادي أبها الأدبي وعميد كلية المجتمع بجامعة الملك خالد د. أحمد بن علي آل مريع كلمة رحب فيها باسمه ونيابة عن أهالي منطقة عسير بصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير .

مبينا أن هذه الليلة المباركة يسعد أبناء منطقة عسير باستقبال الأمير الشاب منصور بن مقرن بن عبد العزيز بعد أن كلفه ملك الحزم والعزم بمهمة جليلة، وشرفه بأن يكون في مواقع المسؤولية نائبا لأمير منطقة عسير الأمير المحبوب فيصل بن خالد بن عبد العزيز .

وأضاف الدكتور آل مريع قائلا: هنيئًا لصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز هذا التكليف الذي هو أهل للقيام به وهنيئا له هذا التشريف الذي يستحقه، وهنيئا لنا نحن في منطقة عسير بأميرنا الصالح المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز الذي نذر نفسه لخدمة وطنه، والسهر على راحة إخوته وأخواته من المواطنين والمواطنات، وكان قريبًا من كل فرد منهم يواسيهم في أحزانهم، ويهنئهم في أفراحهم، ويشاركهم شؤونهم، ويستمع لشكايتهم، ويوجه بتحقيق ما يحتاجون إليه، ويتابع مسؤولياته الجسيمة بكل حرص في هذا الجزء الغالي والنفيس من وطننا الشامخ منطقة عسير.

واختتم الدكتور آل مريع قائلا : هنيئًا لنا نحن في منطقة عسير هذه الثقة للأمير الشاب الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز المتطلع لنهضة مجتمعه، الذي سيكون عونًا لقيادته وجنديًّا في خدمة وطنه، وعضيدًا أمينًا لأخيه أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز .

عقب ذلك ألقيت قصيده شعرية بهذه المناسبة ألقاها الشاعر عبدالهادي أبو ديه القحطاني .

ثم ألقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير كلمة رحب فيها بسمو نائب أمير منطقة عسير مبينا أن

الأوامر الملكية الأخيرة لامست احتياجات الشعب وتطلعاتهم في مختلف اهتماماتهم كما أنها تخص فئة الشباب المخلصين في هذه البلاد المباركة ليكونوا شركاء في صناعة القرار وتوجيهه في الإتجاه الصحيح في ظل القيادة الحكيمة التي تضرب أروع الأمثلة في الحرص على رعاية المواطن والاهتمام بقضاياه ورفاهيته، وتتبع احتياجاته بصفة دورية، والعمل على تحقيق التنمية بمفهومها الشامل.

من جانبه رفع صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة عسير شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد على الثقة الملكية بتعينه نائباً لأمير المنطقة.

وأضاف سموه : أشكر سيدي ووالدي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ، واسأل الله أن اكون خير معين لسموكم الكريم في مهام عملي الجديدة ، وسوف أبذل الجهد المضاعف وأعمل بكل جد وإخلاص لمؤازرة مسيرة الإنجازات في هذه المنطقة الغالية على قلوبنا جميعاً تحت توجيهات سموكم الكريم ، حتى نلبي تطلعات قادتنا ، ونلبي طموحاتهم في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ في شتى المجالات.

وقال سموه : ولا أنسى أن أعبر عن شكري وامتناني الخالص لأهالي وأعيان ومسؤولي منطقة عسير ، فما رأيته اليوم منهم غير مستغرب عليهم ، وأهالي عسير مشهود لهم بالكرم والجود والوفاء والولاء ، وأطلب منهم أن يعينوني بآرائهم ودعائهم حتى نمضي جميعاً نحو ما نتطلع إليه من تنمية وإنجاز .