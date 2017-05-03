وظائف شاغرة في وزارة الحرس الوطني

أعلنت وزارة الحرس الوطني بالقطاع الغربي عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة على بند الأجور والمستخدمين، في كل من “جدة، والمدينة المنورة، والطائف”، وذلك وفق الوظائف والمراتب التالية:

1- عامل خدمات عامة (أ) – جدة.

2- قهوجي (أ) – جدة.

3- موزع بريد (ب) – جدة.

4- مجلد (ب) – جدة.

5- معقب (ب) – جدة.

6- مراسل مكتبي (33) – جدة.

7- مراسل مكتبي (33) – الطائف.

8- مراسل (33) – جدة.

9- مراسل (33) – المدينة المنورة.

10- معقب (33) – جدة.

وأبرزت الوزارة، أنّ ذلك وفق الشروط التالية:

1- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، ولم يحكم عليه في حد أو قضية مخلة بالشرف والأمانة.

2– أن لا يكون المتقدم محالاً على التقاعد من أي جهة حكومية.

3- الالتزام بالممارسة الفعلية لمهام الوظيفة المتقدم لها ولن يكلف قطعياً بالعمل الإداري.

4- ألا يقل العمر عن (20) سنة، ولا يتجاوز (40) سنة وقت التقدم بالطلب.

5- أن يخضع المتقدم للمقابلة الشخصية من قبل أعضاء اللجنة.

6- التقديم متاح لحملة الشهادة الثانوية فما دون.

7- الخبرات السابقة بالقطاع الخاص يجب أن تكون في طبيعة عمل الوظيفة وأن يتم إثباتها بشهادة مصدقة من الجهة التي عمل بها ومن الغرفة التجارية موضحاً بها مسمى الوظيفة وبداية ونهاية الخدمة وأن تكون موثقه ببيان الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية مع إحضار برنت من التأمينات يغطي مدة الخبرة بالكامل.

8- الوظائف التي تتطلب شهادات تدريبية، بالإضافة إلى المؤهل لا يحتسب التدريب إلا ما كان بعد تاريخ الحصول على المؤهل وفي طبيعة العمل.

9- شهادات الدورات التدريبية يجب أن تكون من جهة تدريبية معترف بها.

10- سيتم استبعاد طلب التوظيف في حال عدم تحديد الوظيفة المراد التقدم عليها أو في حال التقدم على أكثر من وظيفة أو أكثر من طلب توظيف.

وأوضحت الوزارة، أنّه سيتم استقبال طلبات التقديم عليها اليوم الأحد الموافق (11/ 8/ 1438هـ)، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.