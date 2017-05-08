هذه الرسالة قد تسرق معلوماتك .. فاحذرها

حذر تقرير حديث نشره موقع تك كرانش الأمريكي المستخدمين من فتح أي ملفات يتم إرسالها لهم عبر البريد الإلكتروني gmail، إذا كانت من شخص مجهول بالنسبة إليهم، وهذا لأن من المحتمل أن تكون تلك الملفات عبارة عن رسالة تصيد احتيالي متخفية تحاول مشاركة ملف خبيث عبر خدمة Google Docs، وتعمل على مساعدة القراصنة في الوصول إلى المعلومات الخاصة بك.

ووفقا للتقرير، فالرسالة الإلكترونية تأتي من شخص يدعو المستخدم إلى مشاركة مستند معين، وتبدو مشابهة جدا للبريد الإلكتروني، الذي ترسله جوجل للمستخدمين، ولكنها تأتي من حساب gmail فردي، وقالت جوجل إنها اتخذت إجراءات كافية لحماية المستخدمين.