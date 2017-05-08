 رئيس “الاتحاد”: الوضع المالي للنادي في خطر.. لا نملك 200 ريال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 شعبان 1438 هجريا, الموافق 8 مايو 2017 ميلاديا

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رئيس “الاتحاد”: الوضع المالي للنادي في خطر.. لا نملك 200 ريال

رئيس “الاتحاد”: الوضع المالي للنادي في خطر.. لا نملك 200 ريال
المناطق - الرياض

حذر رئيس نادي الاتحاد المهندس حاتم باعشن، محبي النادي من الوضع المالي والذي وصفه بالخطير، على اعتبار أن لا يوجد بالنادي 200 ريال.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وأعضاء إدارته، أنه تم إرسال خطابات عاجلة منذ ترؤس محمد بن عبدالملك آل الشيخ الهيئة العامة للرياضة، ولم يصلنا رد حتى الآن لخيار المحفظة المالية التي تقدمنا بها بمبلغ 100 مليون ريال.

وأكد باعشن عدم دخوله في انتخابات رئاسة العميد، مشيرا إلى عدم ترشيحه لرئاسة الاتحاد أو التكليف مرة أخرى، معتبرا ذلك قرارا نهائيا لا رجعة فيه.

وتطرق باعشن للحديث عن عمل إدارته بقوله “قدمنا شيكا بـ٣٠ مليونا لرئاسة النادي، وخلال ٢٤ ساعة من تسلم الإدارة للنادي تم تسليم راتبي ريفاس ومونتاري، وتعاقدنا مع ٤ لاعبين أجانب، و٥ محترفين محليين، وآخر بالشتوية ربيع السفياني”.

‏وقال باعشن “قمنا عند قدومنا للنادي بتسديد الرواتب لفريق كرة القدم والألعاب المختلفة بالنادي،وحققنا ٣٥ بطولة مختلفة للعميد، وكأس ولي العهد بعد غياب طويل عن تحقيق هذه البطولة الغالية”.

‏ورفض باعشن التطرق في الموتمر الصحفي لأسماء إدارت وأشخاص تسببوا في الديون، لكن ذكر تواريخ بالتحديد بهذه الديون ومتى حصلت.

‏وقدم الرئيس الاتحادي اعتذاره لجماهير العميد على وقفتهم مع الفريق الكروي، وتمنى وقوفهم مع النادي عبر بطاقات العضوية لدعم النادي.

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