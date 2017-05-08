 شاهد.. سيارة شرطة إيرانية تدهس فتاة لسبب غريب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 شعبان 1438 هجريا, الموافق 8 مايو 2017 ميلاديا

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شاهد.. سيارة شرطة إيرانية تدهس فتاة لسبب غريب

شاهد.. سيارة شرطة إيرانية تدهس فتاة لسبب غريب
المناطق - وكالات

أظهر مقطع فيديو في إيران، سيارة للشرطة الإيرانية تدهس فتاة، بسبب حجابها الذي تعتبره السلطات لا يتطابق مع معاييرها، فيما لم يُعرف تاريخ الواقعة حتى الآن، ولكن يقول ناشطون إن الفيديو مصور في مدينة طهران العاصمة الإيرانية.

ويظهر الفيديو أن الفتاة تنزل من سيارة الشرطة ربما بعد أخذ تعهد منها بإصلاح حجابها وهو أمر يتكرر في المدن الإيرانية ولكن ما إن ترجلت الفتاة من سيارة الشرطة وأصبحت أمامها، حتى تحركت السيارة ودهستها. بعد ذلك انقطع التصوير لأن المصور خاف وراح يصرخ ويركض.

وكثيراً ما انتشرت مقاطع فيديو تظهر الشرطة الإيرانية في حال تعنيف الفتاة والشباب بسبب الثياب التي يرتدونها.

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