إذا كنت مشوشا .. إليك 5 نصائح للتركيز وترتيب الأفكار والقضاء على النسيان

يعاني الكثيرون من النسيان، وعدم القدرة على التركيز وترتيب الأفكار، وتشوش الذهن وهو ما يطلق عليه في بعض الحالات “ضبابية الدماغ” وهي حالة تعيق صفاء عملية التفكير.

فإذا كنت تعاني من تشوش الذهن وعدم القدرة على التفكير السليم، فإليك 5 نصائح تساعد في تصفية الذهن، وتحسين القدرة على التركيز، حسب ما جاء في موقع ” كير2 ” المعني بالصحة:

1- تناول القدر الكافي من الماء يومياً

في بعض الأحيان، يتسبب الجفاف في نقص التركيز وتشوش التفكير، فالمحافظة على رطوبة الجسم تسمح للعقل بالعمل على النحو الأمثل، وتساعد على منع الصداع، كما تجعل الجسم أكثر فعالية في التخلص من السموم.

2- النوم الجيد

يساعد النوم الجيد الخالي من الاضطرابات في تحسين القدرات العقلية و الذاكرة ، ويحتاج البالغون على الأقل إلى 7 ساعات من النوم الجيد ليلاً، لتجنب الإرهاق الذي يجعل العقل يعمل ببطء، الأمر الذي يصعب معه التفكير السليم والشعور بالراحة.

3- الإكثار من تناول بكتيريا البروبيوتك

قد ينزعج البعض من فكرة زيادة البكتيريا بالجسم، لكن العلماء أكدوا أن بكتيريا الـ”بروبيوتك” الحية تؤثر إيجاباً على الصحة النفسية والعقلية للإنسان، فتناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتك مثل الملفوف والمخلل والزبادي أو أخذ مكملات بروبيوتيك عالية الجودة يمكن أن يشجع نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء مما له عظيم الأثر على القدرات العقلية.

4- الامتناع عن تناول السكر

أثبت العلماء أن جميع أنواع البكتيريا الضارة في الأمعاء تتغذى على السكر، وبما أن هذه البكتيريا لها آثارها السلبية على العقل، فإن الامتناع أو على الأقل عدم الإكثار من تناول السكر ضرورة حتمية للتمتع بذهن صاف وذاكرة جيدة، مع التركيز على البروتين والخضراوات الخضراء والدهون الصحية.

5-إجراء فحص حساسية الغذاء

تعد حساسية الغذاء أحد العلامات التحذيرية لتشوش العقل، فهناك بعض الأشخاص على سبيل المثال يعانون من حساسية القمح وعند تناولهم للمنتجات المشتملة على الغلوتين، يصبح تفكيرهم مشوشاً ولا يمكنهم إنجاز العديد من المهام.

لذا فمن الضروري إجراء فحص حساسية الغذاء إذا كنت تشعر ببطء في التفكير بمجرد تناول أنواع معينة من الأطعمة.

كما ينصح بعدم قبول أي نقص في التركيز وتشوش في الأفكار كجزء من نمط الحياة، لأن الأمر ربما يتطور للأسوأ فيما بعد.