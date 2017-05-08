 305.5 مليار ريال مخصصات الرواتب الحكومية .. 61 مليار “بدلات” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 شعبان 1438 هجريا, الموافق 8 مايو 2017 ميلاديا

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305.5 مليار ريال مخصصات الرواتب الحكومية .. 61 مليار “بدلات”

305.5 مليار ريال مخصصات الرواتب الحكومية .. 61 مليار “بدلات”
المناطق - الرياض

خفضت السعودية مخصصات الرواتب والبدلات وأجور العمال في ميزانيتها لعام 2016 (1437–1438هـ) بنسبة 5.4 في المائة (17.3 مليار ريال)، لتبلغ نحو 305.5 مليار ريال، مقارنة بنحو 323 مليار ريال عام 2015.

وعادة ما يكون الإنفاق الفعلي في جميع بنود الميزانية أعلى مما تم تقديره، بما يعني أنه قد يكون ما تم إنفاقه على بند الرواتب والبدلات والأجور أعلى مما تم تخصيصه.

ووفقا لتحليل نشرته “الاقتصادية”، استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء ووزارة المالية، فإن مخصصات الرواتب والبدلات وأجور العمال العام الماضي، شكلت نحو 36 في المائة من ميزانية الدولة المقدرة حينها بـ840 مليار ريال، مقارنة بـ38 في المائة عام 2015.

فيما تعادل هذه المخصصات نحو 37 في المائة من النفقات الفعلية التي أنفقتها الدولة خلال عام 2015، والبالغة 825 مليار ريال، مقارنة بـ33 في المائة في 2015.

وتوزعت مخصصات “الرواتب والبدلات وأجور العمال” عام 2016 على 240.4 مليار ريال للرواتب (79 في المائة من المخصصات)، و61.1 مليار ريال للبدلات (20 في المائة من المخصصات)، وأخيرا نحو أربعة مليارات ريال أجور العمال، التي شكلت 1 في المائة من إجمالي المخصصات للرواتب والبدلات وأجور العمال.

وبلغ عدد موظفي الدولة الخاضعين لأنظمة ولوائح الخدمة المدنية، 1.47 مليون موظف ومستخدم، حسب النشرة الربعية لسوق العمل الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.

يشار إلى أن مجلس الوزراء السعودي، كان قد ألغى وعدل وأوقف مجموعة من البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، في أيلول (سبتمبر) 2016، فيما أعادها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في 22 نيسان (أبريل) الماضي.

 

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