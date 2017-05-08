“الركود” يهوي بسيولة السوق العقارية في المملكة .. الأدنى خلال 6 أعوام

تفاقمت حدة انخفاضات قيم صفقات السوق العقارية المحلية، لتسجل انخفاضها للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 7.9 في المائة، مقارنة بانخفاضها للأسبوع السابق بنحو 13.0 في المائة، مستقرة بنهاية الأسبوع الثامن عشر من العام الجاري عند مستوى 3.9 مليار ريال.

واستقر المتوسط الأسبوعي لقيمة صفقات السوق العقارية منذ مطلع العام الجاري عند مستوى 4.2 مليار ريال، وهو المستوى الأدنى من المتوسط الأسبوعي للعام الماضي بنسبة 20.7 في المائة (بلغ المتوسط الأسبوعي لقيمة صفقات 2016 نحو 5.3 مليار ريال)، والأدنى أيضا بنسبتي 39.4 في المائة ونحو 52.2 في المائة مقارنة بعام 2015 وعام 2014 على التوالي (بلغ المتوسط الأسبوعي لقيمة صفقات 2015 نحو 7.0 مليار ريال، ولعام 2014 نحو 8.8 مليار ريال)، كما تعد الأدنى بنسبتي 48.5 في المائة ونحو 8.9 في المائة بعام 2013 وعام 2012 على التوالي (بلغ المتوسط الأسبوعي لقيمة صفقات 2013 نحو 8.2 مليار ريال، ولعام 2012 نحو 4.6 مليار ريال).

ووفقا لـ”الاقتصادية”، تؤكد المستويات المتدنية للسيولة المدارة في السوق العقارية التي تعد الأدنى خلال الأعوام الستة الماضية، تحول أوضاع السوق العقارية من مجرد الركود، ودخولها فعليا في حالة كساد بعد ركودها لثلاث سنوات متتالية، لم تفلح أي من إجراءات التحفيز التي بذلتها وزارة الإسكان في جانب “الطلب” أخيرا في إيقاف ذلك الركود، ولا حتى تحولها إلى حالة الكساد التي أصبحت تخيم على السوق.

بناء عليه؛ تعكس التراجعات الهائلة في مستويات السيولة العقارية، وانخفاض معدلات الشراء سواء للمستهلك النهائي أو للمستثمر والتاجر، وصول وتيرة استمرار ارتفاع الأسعار السوقية للأصول العقارية إلى طريق مسدود تماما، وأن جانب “العرض” الذي تأخر كثيرا إصلاح الاختلالات القائمة فيه (الاحتكار، المضاربة)، أصبح خاضعا بموجب مرحلة الكساد الراهنة لقوى العرض والطلب، وأنه من الضرورة بمكانٍ لا بد من تصحيح الأسعار السوقية المتضخمة جدا التي نتجت بالدرجة الأولى عن تغلغل تشوهات الاحتكار والمضاربة في أحشاء السوق، وهو السبيل الوحيد وفقا للأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة لخروج السوق العقارية من حالة الكساد التي وصلت إليها.

هذا الوضع الفعلي الذي تجري تطوراته الآن في السوق العقارية المحلية، التي تجاوزت مؤشرات ركودها لنحو ثلاثة أعوام، ثم كسادها خلال الفترة الأخيرة، مجرد انخفاض قيم الصفقات العقارية وأعداد الأصول العقارية المنقول ملكيتها، إلى التأثير أيضا في متوسطات أسعار تلك الأصول العقارية باختلاف أنواعها بالانخفاض، التي أظهرت مقارنة متوسطات أسعارها خلال الربع الثاني من العام الجاري، مع مثيلاتها خلال الربع الثاني من عام 2016، انخفاض متوسط سعر العمائر السكنية بنسبة 21.4 في المائة، وانخفاض متوسط سعر الفلل السكنية بنسبة 15.1 في المائة، وانخفاض متوسط سعر المتر المربع للأرض بنسبة 5.8 في المائة، وانخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 1.5 في المائة.