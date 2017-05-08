 تصريح لـ”خامنئي” يفضح حكومات إيران.. ماذا قال ؟! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 شعبان 1438 هجريا, الموافق 8 مايو 2017 ميلاديا

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تصريح لـ”خامنئي” يفضح حكومات إيران.. ماذا قال ؟!

تصريح لـ”خامنئي” يفضح حكومات إيران.. ماذا قال ؟!
المناطق - وكالات

انتقد المرشد الإيراني علي خامنئي ما أسماه تحريف كلامه من قِبَل بعض المسؤولين وأكد أن الحكومات في إيران ليس لها تأثير، وذلك خلال كلمته بمناسبة “أسبوع المعلم” في إيران.

وأردف المرشد الإيراني في إشارة إلى كلمته السابقة: “لا تحرفوا ما قلته بصراحة وتقولوا إن قصده كان أن الشعب يأتي بحكومة كذا وكذا وهذه الحكومة.. لا سيدي هذا ليس صحيحا.. الحكومات ليس لها تأثير”.

وكان روحاني في خضم حملته الانتخابية قال، إن سياسة الوفاق التي اتبعها مع الغرب ساهمت في تلاشي التهديد بالحرب؛ سياسة أدت إلى الاتفاق النووي مع الغرب في العام 2015 حيث ألغيت العقوبات المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي مقابل تعهد إيران بالحد من هذا البرنامج.

ورد عليه خامنئي بالقول: “نسمع في بعض الأحيان وسمعنا قول البعض سابقا أنّنا دفعنا شبح الحرب بقدومنا وتحمّلنا للمسؤولية. لا، هذه الأقاويل أقاويل خاطئة. مشاركة الشعب هي من دفعت شبح الحرب عن البلاد طوال هذه الأعوام”.

وقبل عدة أيام أشار النائب القانوني للرئيس روحاني إلى كلمة المرشد قائلاً: “كان يقصد المرشد أن الشعب قد اختار الوسيلة المناسبة أي الرئيس المناسب وحكومته من الذين يعرفون طريقة الحوار مع العالم”.

جاء هذا خلال كلمة ألقاها أنصاري في تجمع لمناصري روحاني في مدينة جيرفت خلال الحملة الانتخابية الجارية حيث ستقام الانتخابات الرئاسية الإيرانية القادمة يوم الـ19 من مايو الحالي.

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