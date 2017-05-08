شاهد.. مطاردة مثيرة لدورية ومطلوبين في شوارع وأزقة الرياض .. لكن كيف انتهت ؟!

رصد مقطع فيديو، مطاردة دورية لسيارة مطلوبين في شوارع وأزقة الرياض، حتى لحظة إجبارهما على الوقوف وتوجيه السلاح نحوهما ومن ثم القبض عليهما.

ووفقا لتقرير نشره برنامج “أمننا”، فقد بدا كيفية تلقي بلاغ عن سيارة “صني” يستقلها شخصان بأوصاف دقيقة لملابسهما، حيث استجابت الدوريات الأمنية للبلاغ فورا بالبحث عن السيارة، حتى العثور عليها.

وظهرت الدورية الأمنية، وهي تلاحق السيارة المطلوبة في الشوارع المكتظة بالسيارات شمال الرياض، وتنسق مع الدوريات الأمنية الأخرى لتطويقه.

وعليه قامت الدورية الأمنية بعمل مناورة بارعة بعكس السير في إحدى الطرقات، بعد التأكد من عدم وجود سيارات، لتسد الطريق على السيارة الهاربة في ظل ملاحقة دورية أخرى لها من الخلف، حيث قام رجل الأمن بالنزول مشهراً سلاحه في وجه المطلوبين والقبض عليهما على الفور.