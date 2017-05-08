 شاهد.. مطاردة مثيرة لدورية ومطلوبين في شوارع وأزقة الرياض .. لكن كيف انتهت ؟! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 شعبان 1438 هجريا, الموافق 8 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بفيلم سينمائي ومسرحية وأوبريت.. جامعة الطائف تختتم أنشطتها الطلابية اليوم نادي ذوي الاحتياجات الخاصة بحائل يحقق عدة ميداليات على مستوى المملكة شاهد.. طلاب “العلم” في تبوك.. الهروب عبر مواسير المدرسة شاهد.. مطاردة مثيرة لدورية ومطلوبين في شوارع وأزقة الرياض .. لكن كيف انتهت ؟! تصريح لـ”خامنئي” يفضح حكومات إيران.. ماذا قال ؟! “الركود” يهوي بسيولة السوق العقارية في المملكة .. الأدنى خلال 6 أعوام 305.5 مليار ريال مخصصات الرواتب الحكومية .. 61 مليار “بدلات” إذا كنت مشوشا .. إليك 5 نصائح للتركيز وترتيب الأفكار والقضاء على النسيان لمهاراته العالية وتفوقه على طياري العالم.. وزير الدفاع البريطاني يكرم الطيار “الحكمي” شاهد.. سيارة شرطة إيرانية تدهس فتاة لسبب غريب رئيس “الاتحاد”: الوضع المالي للنادي في خطر.. لا نملك 200 ريال هذه الرسالة قد تسرق معلوماتك .. فاحذرها

شاهد.. مطاردة مثيرة لدورية ومطلوبين في شوارع وأزقة الرياض .. لكن كيف انتهت ؟!

المناطق - الرياض

رصد مقطع فيديو، مطاردة دورية لسيارة مطلوبين في شوارع وأزقة الرياض، حتى لحظة إجبارهما على الوقوف وتوجيه السلاح نحوهما ومن ثم القبض عليهما.

ووفقا لتقرير نشره برنامج “أمننا”، فقد بدا كيفية تلقي بلاغ عن سيارة “صني” يستقلها شخصان بأوصاف دقيقة لملابسهما، حيث استجابت الدوريات الأمنية للبلاغ فورا بالبحث عن السيارة، حتى العثور عليها.

وظهرت الدورية الأمنية، وهي تلاحق السيارة المطلوبة في الشوارع المكتظة بالسيارات شمال الرياض، وتنسق مع الدوريات الأمنية الأخرى لتطويقه.

وعليه قامت الدورية الأمنية بعمل مناورة بارعة بعكس السير في إحدى الطرقات، بعد التأكد من عدم وجود سيارات، لتسد الطريق على السيارة الهاربة في ظل ملاحقة دورية أخرى لها من الخلف، حيث قام رجل الأمن بالنزول مشهراً سلاحه في وجه المطلوبين والقبض عليهما على الفور.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>