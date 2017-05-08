 بفيلم سينمائي ومسرحية وأوبريت.. جامعة الطائف تختتم أنشطتها الطلابية اليوم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 شعبان 1438 هجريا, الموافق 8 مايو 2017 ميلاديا

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بفيلم سينمائي ومسرحية وأوبريت.. جامعة الطائف تختتم أنشطتها الطلابية اليوم

بفيلم سينمائي ومسرحية وأوبريت.. جامعة الطائف تختتم أنشطتها الطلابية اليوم
عادل الزهراني - الطائف

تحتفل جامعة الطائف اليوم الاثنين بختام أنشطتها الطلابية للعامين 1437 – 1438، تحت رعاية مدير الجامعة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان.
وأوضح عميد شؤون الطلاب في الجامعة الدكتور بندر البقمي، أن هذا الاحتفال يأتي تتويجاً لعام جامعي حافل بالأنشطة الطلابية، التي هدفت إلى المساهمة في بناء شخصية الطالب التربوية والفكرية والبدنية، وتنمية مهاراته الابداعية.
وأشار الدكتور البقمي إلى أن العمادة، ممثلة بوكالة الأنشطة، نظمت وأشرفت خلال العام الجامعي المنصرم أكثر من 600 نشاط طلابي متنوع في الجامعة وفروعها كافة، شملت العديد من الملتقيات والمسابقات والحملات والدورات التدريبية وغيرها من الأنشطة الفكرية والعلمية والفنية والأدبية المختلفة.
وأضاف “إن الاهتمام بالأنشطة الطلابية يهدف إلى المساهمة في بناء شخصية الطالب، كأحد محاور مبادرة “جامعة الطائف التي نريد”، وكذلك بناء “الشخصية القدوة” تفعيلاً لمبادرة “الجامعة القدوة”، التي أطلقتها الجامعة ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي”.
وعن فقرات برنامج الاحتفال، ذكر عميد شؤون الطلاب أن البرنامج يتضمن عرض فيلم سينمائي بعنوان “سرمدي”، من إخراج الطالب عمر الحارثي، وشارك فيه مدير الجامعة دعماً لموهبة الطالب، وعرض مسرحي من مشاهد عدة بعنوان “إضاءات”، وأوبريت بعنوان “كيف نكون قدوة”.
ووجه الدكتور البقمي الدعوة لأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة لحضور حفل ختام الأنشطة الطلابية، والاستمتاع بفعالياته المتنوعة التي يشارك فيها إعدادها وتنفيذها مجموعة من طلاب الجامعة الموهوبين.

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