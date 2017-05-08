نادي ذوي الاحتياجات الخاصة بحائل يحقق عدة ميداليات على مستوى المملكة

حقق نادي ذوي الاحتياجات الخاصة بحائل العديد من الميداليات بين ذهبية وفضية وذلك خلال مشاركته في البطولات التي أقيمت هذه الأيام لذوي الاحتياجات الخاصة.

حيث حقق اللاعب إبراهيم شديد الحايطي الميدالية الذهبية في بطولة المملكة لرفع الأثقال للإعاقة الحركية التي أقيمت في مدينة الطائف لذوي الإعاقة الحركية والشلل الدماغي.

وفي بطولة المملكة للسباحة للإعاقة البصرية والحركية والشلل الدماغي التي أقيمت في مدينة الرياض حقق اللاعبون فئة الإعاقة البصرية والحركية الميداليات الفضية وهي كما يلي:

1/ خالد الحميدي الشمري

الميدالية الفضية (25) والميدالية الفضية (50) متر سباحة حره

2/ أيمن السويداء

الميدالية الفضية ( 25) متر سباحة حره

3/ ابراهيم بطي

الميدالية الفضية ( 25) متر سباحة حره

فئة الإعاقة الحركية :

حقق اللاعب فهد القحطاني

الميدالية الفضية(25) والميدالية الفضية(50) متر سباحة حره

أما في بطولة المملكة لكرة الطاولة للإعاقة الذهنية التي أقيمت في المدينة المنورة فقد حصل النادي على المركز الخامس .