التحالف يكثف غاراته على مواقع الحوثيين في تعز وميدي

كثفت مقاتلات التحالف العربي ، يوم الأحد، غاراتها مستهدفة آليات وتجمعات للحوثيين في مديرية مقبنة غرب محافظة تعز في اليمن.

وأعلنت مصادر عسكرية يمنية عن سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، بغارات لطيران التحالف العربي استهدفت مناطق في جنوب وشرق مديرية ميدي بمحافظة حجة شمال غرب البلاد.

ويأتي هذا فيما تحتدم المعارك بين القوات الموالية للرئيس هادي من جهة والحوثيين والقوات الموالية لصالح من جهة أخرى في محيط معسكر العمري.

من جهتها أفادت وكالة الأنباء السعودية، بأن الجيش اليمني الموالي لهادي أحكم سيطرته الكاملة على منطقة الجبيل بالهاملي التابعة لمديرية موزع غربي ‏محافظة تعز وسط اليمن.

وأكد مصدر عسكري يمني أن السيطرة على منطقة الجبيل جاءت بعد معارك ضارية استمرت ‏لأكثر من عشر ساعات، مسنودة بغارات جوية لمقاتلات التحالف العربي.

وأشار المصدر في تصريحه الذي نقله موقع “26 سبتمبر” التابع للجيش اليمني إلى مصرع 18 ‏عنصرا من الحوثيين، وإصابة آخرين جراء المعارك.

جدير بالذكر أن المنطقة تضم سلسلة جبلية يطل جزء كبير منها على معسكر خالد بن الوليد شرقي مديرية ‏المخا المجاورة.‏