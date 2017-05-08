 الحكم بجلد أربعة من مدعي المشيخة في الطائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 شعبان 1438 هجريا, الموافق 8 مايو 2017 ميلاديا

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الحكم بجلد أربعة من مدعي المشيخة في الطائف

الحكم بجلد أربعة من مدعي المشيخة في الطائف
المناطق - الطائف

أصدر قاضي المحكمة الجزائية بمحافظة الطائف أمس الأحد حُكمًا شرعيًّا على أربعة من مدعي المشيخة في إحدى قبائل جنوب المحافظة ،ونص الحكم بالجَلْد 20 جَلْدة لكل واحد منهم وذلك بعد امتناعهم عن اليمين عند أحد قضاة المحكمة نفسها. وبعد نطق الحكم في حال الامتناع عن اليمين قرروا الإنكار وقول اليمين.

وقرر القاضي بعد أدائهم اليمين إيقافهم لمدة 244 ساعة نظير مماطلتهم، ورفع الصوت بمجلس القضاء؛ وذلك بموجب الصك الشرعي رقم 38293951.
ويعود ذلك إلى منعهم أحد أقاربهم من حضور زواج جماعي، واتهامهم له في توجهاته الدينية نظير رفضه المشاركة في دعم حفل جماعي يحوي بعض المخالفات الشرعية حسب وصفه .
وتواصلت جلسات القضية بحضورالأشخاص الأربعة المدعى عليهم بالمشيخة، ومنهم من سبق الحكم عليه مسبقًا وأخذ عليه تعهد قبل عام تقريبا بعدم الحكم بالأعراف القبلية وصدر بموجبه الحكم الشرعي اليوم بجَلدهم 20 جَلدة، بعد أكثر من عام من المداولات والجلسات في القضية

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