بالفيديو.. نتنياهو يمزِّق وثيقة حماس الجديدة.. والحركة: سلوكه عنصري ويدل على ضعفه

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، 7 مايو/أيار 2017، وثيقة حركة “حماس” السياسية الجديدة، قبل أن يقدم على تمزيقها في مقطع فيديو، فيما اعتبرت الحركة تصرف نتنياهو عنصرياً.

وقال نتنياهو في الفيديو، الذي نشره الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية، أوفير جندلمان، على صفحته بموقع “فيسبوك”، إن “وثيقة حماس الجديدة تلفيق كامل للحقيقة”.

وأضاف: “الوثيقة الجديدة تنص على أنه ليس لإسرائيل أي حق بالوجود، وأن كل سنتيمتر من أرضنا يعود للفلسطينيين، وأنه لا حل مقبولاً إلا بزوال إسرائيل”.

واتهم نتنياهو “حماس” بأنها تريد “استخدام الدولة الفلسطينية لتدمير إسرائيل”.

وفي نهاية الفيديو المصور، ظهر نتنياهو وهو يمزق وثيقة “حماس” الجديدة قبل أن يلقيها في سلة مهملات.

من جانبها، وصفت حركة “حماس” تمزيق نتنياهو لوثيقتها السياسية بـ”السلوك العنصري”.

وقال سامي أبو زهري، المتحدث باسم الحركة، في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”: “تمزيق نتنياهو وثيقة حماس فعل الضعفاء ودليل تأثيرها وقوتها”.

ودعا أبو زهري الرأي العام العالمي للتوقف عند سلوك نتنياهو “العنصري”، بحسب وصفه.

والإثنين الماضي، أعلن خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، آنذاك، في مؤتمر صحفي، عقده في الدوحة، وثيقة سياسية جديدة للحركة، حملت عنوان “وثيقة المبادئ والسياسات العامة”.

وضمَّت الوثيقة 42 بنداً، وجاءت تحت 12 محوراً، وهي “تعريف الحركة، وأرض فلسطين، وشعب فلسطين، والإسلام وفلسطين، والقدس، واللاجئون وحق العودة، والمشروع الصهيوني، والموقف من الاحتلال والتسوية السياسية، والمقاومة والتحرير، والنظام السياسي الفلسطيني، والأمة العربية والإسلامية، والجانب الإنساني والدولي”.