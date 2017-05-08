الفيضانات تشرد مئات الكنديين ومونتريال تعلن حالة الطوارئ

وصرح وزير السلامة العامة رالف غوديل لقناة سى تى فى الأحد أن 450 جنديا يتواجدون على الأرض في جميع أنحاء الإقليم وأن هذا العدد آخذ في الازدياد. كما يشهد إقليم أونتاريو أيضا فيضانات قوية.

من بين أكثر المدن تضررا مدينة ريغود، غرب مونتريال. وقال العمدة هانز غرونوالد أن الإخلاء كان إلزاميا في بعض المناطق وأن رجال الإطفاء يتفقدون المنازل للتأكد من مغادرة الأفراد.

وقال عمدة مونتريال دينيس كودير أن ثلاثة حواجز هدمت في حي بييرفوندز-روكسبورو في الطرف الشمالي من المدينة. وتم إخلاء منازل فيه وكذلك على الجزيرتين القريبتين، إيل-بيزار وإيل ميرسييه الأصغر.

وقال مسؤولون بمونتريال إن المدينة أعلنت حالة الطوارئ ظهر يوم الأحد مع انتشار مياه الفيضانات بسبب الأمطار الغزيرة التي اجتاحت المدينة والتي بدأت في الهطول منذ يوم الجمعة مما أدى إلى أسوأ فيضانات منذ عقود.

وستكون حالة الطوارئ التي يمنح خلالها رجال الإطفاء موارد إضافية لمكافحة الفيضانات سارية لمدة 48 ساعة وسيتم مراجعة الموقف بعد ذلك. وقالت مدينة مونتريال في بيان إن الأمر سيستغرق عدة أيام لتعود الأمور إلى نصابها.

وذكرت سي.بي.سي أن الجيش الكندي سينشر قرابة 1200 جندي للتعامل مع الفيضانات. ووصف وزير البيئة في إقليم كيبيك دافيد أورتيل هطول الأمطار بأنه تاريخي.