 أمير الباحة يزور شيخ قبيلة بني بشر وشيخ قبيلة بني خثيم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 شعبان 1438 هجريا, الموافق 8 مايو 2017 ميلاديا

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أمير الباحة يزور شيخ قبيلة بني بشر وشيخ قبيلة بني خثيم

أمير الباحة يزور شيخ قبيلة بني بشر وشيخ قبيلة بني خثيم
المناطق-عبدالرحمن سفر
زار صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة الباحة  شيخ قبيلة بني بشر الشيخ ماجد بن عبدالوهاب الصعيري وذلك بمنزله ببيده .
ورحب الشيخ الصعيري بسمو أمير المنطقة، معربا عن تهنئته لسموه على الثقة الملكية بتعيينه أميراً لمنطقة الباحة .
وأكد الشيخ ماجد بانه منذ أسست هذه الدولة وحكامها يحملون رسالة التقدير والمحبه لمواطني هذا البلد الغالي وتواصلهم الدائم مع شيوخ القبائل رافعا شكره وتقديره لسمو امير الباحة على زيارته .
كما قام صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة الباحة بزيارة شيخ قبيلة بني خثيم الشيخ عبدالرحمن بن هاشم عدنان بمنزله برغدان .
واعرب الشيخ عبدالرحمن عن سعادته بزيارة سمو امير الباحة عادا ذلك الاهتمام والذي تعودنا عليه من ولاة امرنا يحفظهم الله يعكس التلاحم والود بين القياده والشعب مقدما التهنئة لسموه على الثقة الملكية الكريمه بتعيينه اميرا لمنطقة الباحة داعيا الله بان يوفق سموه لخدمة الصالح العام.
و تخلل الزيارات عدد من القصائد الشعرية والهدايا التذكارية بهذه المناسبة.
 

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