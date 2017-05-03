 أمير حائل يستقبل أعضاء جمعية تحفيظ القرآن الكريم وأعضاء مجلس المنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 شعبان 1438 هجريا, الموافق 8 مايو 2017 ميلاديا

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أمير حائل يستقبل أعضاء جمعية تحفيظ القرآن الكريم وأعضاء مجلس المنطقة

أمير حائل يستقبل أعضاء جمعية تحفيظ القرآن الكريم وأعضاء مجلس المنطقة
المناطق - حائل
استقبل صاحب السموالملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتب سموه بالإمارة أمس الاحد , أعضاء جمعية تحفيظ القرآن الكريم بحائل وعددا من حفظة كتاب الله الكريم من طلاب الجمعية ممن تميزوا في حفظ القرآن وممن حققوا جوائز ومراكز متقدمة .
وقام سموه بتكريم الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم مثنيا على تميز الطلاب والطلابات فيما ينفعهم في دنياهم وآخرتهم معربا عن شكره لهم ولأسرهم وللقائمين على جمعية تحفيظ القرآن الكريم بحائل.
كما استقبل سموه أمين وأعضاء مجلس منطقة حائل من أهالي المنطقة الذين تشرفوا بالسلام على سموه وتهنئته بتعيينه أميرا للمنطقة ثم تحدث سموه عن مشاريع المنطقة وخدماتها مؤكدا سموه أن جزءا كبيرا من طموحات سموه في مجال مستقبل المنطقة ومشاريعها
بالإمكان أن يترجم من خلال أعضاء مجلس المنطقة ومن خلال تعاون من مديري الإدارات الحكومية جميعا .
وطالب سموه أن يكون شعار الجميع حاليا الوطن والمنطقة أولا ومؤازرة العاملين بجد ودفعهم إلى الأمام من أجل تحقيق نتائج ملموسة وعاجلة بالمنطقة مؤكدا سموه أهمية إيجاد منهجية عمل للمجلس ووضع أولويات قابلة للتطبيق بأسرع وقت .​

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