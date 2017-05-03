وظائف أكاديمية شاغرة للمواطنين والمواطنات في جامعة القصيم

أعلنت جامعة القصيم عن حاجتها إلى أعضاء هيئة التدريس من الجنسين في التخصصات المرفقه في كليات الجامعة

وفقاً لشروط التالية:

1- أن يــكــون المــتقـدم حاصلاً عــلــى درجــة الــدكــتــــوراه أو مـــايــعـادلهامن جامعة معترف بها .

2- أن يكون حاصلاً على احد المراتب العلمية من إحدى الجامعات المعترف بها من قبل الجامعة.

3- أن يــجــتــاز الــمــتــقــدم الإجــراءات الـمـتـبـعة لتعيين أعضاء هيئة التدريس.

4- ســيــطــبـــق مــعـــايــيــر الــمــفــاضــلــة الــمــقــررة بــجــامـعـة القصيم.

5- الا يــكــون مــرتــبــط بـــعــمــل حـــكــــومــــــــــي.

واعلنت الجامعة انه من تتوفر لديه المؤهلات والخبرات المطلوبة من المواطنين والمواطنات التقديم على الموقع :https://srv.qu.edu.sa/qu/ui/guest/empApplication/index/typeEmpApplicationIndex.faces

او الايميل :Recruitment@qu.edu.sa

وذلك خلال الفترة من يوم الاثنين 1438/08/12هـ الى يوم الاثنين الموافق 1438/0819هـ