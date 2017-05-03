 وظائف أكاديمية شاغرة للمواطنين والمواطنات في جامعة القصيم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 شعبان 1438 هجريا, الموافق 8 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بعد اعتداء عمال المناجم عليه..أهالي “اروميه” يشتمون روحاني النفط يعاود الارتفاع على وقع تطمينات الفالح حول أوبك أساسيات الحاسب الآلي لفئة الصم بكلية تقنية البنات بنجران ميدالية فضية وبرونزيتان وشهادة تقدير في أولمبياد البلقان للرياضيات محاكم الاحتلال الإيراني للأحواز تصدر أحكاما بالحبس والغرامة ضد ناشطين أحوازيَين قيادي في حزب المخلوع: الحوثي باع اليمن لإيران بثمن بخس وظائف أكاديمية شاغرة للمواطنين والمواطنات في جامعة القصيم أمير حائل يستقبل أعضاء جمعية تحفيظ القرآن الكريم وأعضاء مجلس المنطقة أمير الباحة يزور شيخ قبيلة بني بشر وشيخ قبيلة بني خثيم تقديم خدمة التسجيل في المعاش الضماني لفئة الأرملة والمطلقة ومن بلغ سن الشيخوخة “إلكترونياً” الفالح: واثق من تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط أمير نجران في استقبال نائبه: نيل ثقة المليك يحمل عِظَم التشريف وثقل التكليف

وظائف أكاديمية شاغرة للمواطنين والمواطنات في جامعة القصيم

وظائف أكاديمية شاغرة للمواطنين والمواطنات في جامعة القصيم
المناطق - بريدة

 أعلنت جامعة القصيم عن حاجتها إلى أعضاء هيئة التدريس من الجنسين في التخصصات المرفقه  في كليات الجامعة 
وفقاً لشروط التالية:
1-  أن يــكــون المــتقـدم حاصلاً عــلــى درجــة الــدكــتــــوراه أو مـــايــعـادلهامن جامعة معترف بها .
2-  أن يكون حاصلاً على احد المراتب العلمية من إحدى الجامعات المعترف بها من قبل الجامعة.
3-  أن يــجــتــاز الــمــتــقــدم الإجــراءات الـمـتـبـعة لتعيين  أعضاء هيئة التدريس. 
4-  ســيــطــبـــق مــعـــايــيــر الــمــفــاضــلــة الــمــقــررة بــجــامـعـة القصيم.
5-  الا يــكــون مــرتــبــط بـــعــمــل حـــكــــومــــــــــي.

واعلنت الجامعة انه من تتوفر لديه المؤهلات والخبرات المطلوبة من المواطنين والمواطنات التقديم على الموقع :https://srv.qu.edu.sa/qu/ui/guest/empApplication/index/typeEmpApplicationIndex.faces

او الايميل :Recruitment@qu.edu.sa
وذلك خلال الفترة من يوم الاثنين 1438/08/12هـ الى يوم الاثنين الموافق 1438/0819هـ

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>