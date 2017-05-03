 قيادي في حزب المخلوع: الحوثي باع اليمن لإيران بثمن بخس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 12 شعبان 1438 هجريا, الموافق 8 مايو 2017 ميلاديا

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قيادي في حزب المخلوع: الحوثي باع اليمن لإيران بثمن بخس

قيادي في حزب المخلوع: الحوثي باع اليمن لإيران بثمن بخس
المناطق - اليمن

اتهم القيادي في حزب   المخلوع صالح، عادل الشجاع،  الحوثيين بأنهم باعوا  اليمن لـ  إيران بثمن بخس.

وقال الشجاع على صفحته على “فيسبوك”، إن الحوثيين مرتبطون بإيران، وصرختهم تفضحهم، موضحاً أن شعار “الموت لأميركا” هو أغنية إيرانية.

كذلك لفت إلى أن هذا الشعار يمثل أحد طقوس الثقافة الخمينية، وانتقل من طهران إلى الضاحية الجنوبية في  بيروت، ثم إلى صنعاء.

وأكد الشجاع أن ميليشيات الحوثي تنطلق من تفكير عنصري متطرف، معتقدة أن بقاءها لا يمكن أن يستمر إلا بتكريس الانغلاق، كما تحاول صناعة حائط للمبكى لتضع عليه الآلام المصطنعة ضد شركاء الوطن والعقيدة.

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