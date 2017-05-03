محاكم الاحتلال الإيراني للأحواز تصدر أحكاما بالحبس والغرامة ضد ناشطين أحوازيَين

أصدرت محكمة ما تسمى بـ”الثورة” في مدينة الأحواز العاصمة أحكاما جائرة ضد ناشطين أحوازيين يوم “30 أبريل” الماضي بتهم القيام بفعاليات مناهضة لدولة الاحتلال الإيراني الذي يحتل جمهورية الأحواز العربية منذ “92” عاماً.

وقالت مصادر المكتب الإعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز “أحوازنا” إن قاضي الشعبة الثالثة في محكمة ما تسمى بالثورة في مدينة الأحواز المدعو “مسعود طهماسبي” أصدر أحكاما جائرة ضد “4” من الناشطين الأحوازيين في يوم “30 أبريل” الماضي.

وذكرت المصادر أن النشطاء المحكوم عليهم بالسجن هما: “رحيم محمد الشرهاني” البالغ من العمر “41” عاما وحكم عليه بالحبس لمدة عام واحد، الشاعر الأحوازي “سلمان رحيم السرخي” البالغ من العمر “24” عاما وحكم بالحبس لمدة ست شهور.

وأضافت المصادر أن المحكمة ذاتها حكمت على كل من الناشطين “علي الساري” البالغ من العمر “37” عاما والمواطن الأحوازي “عدنان محسن بيانات بني سكيني” البالغ من العمر “38” عاما بدفع غرامة مالية.

واتهمت محاكم الاحتلال الإيراني الناشطين الأربعة بنشر الدعاية ضد “الدولة الفارسية” من خلال رفع العلم الأحوازي ونشر أفكار وأيدلوجيا التنظيمات الأحوازية والحضور في اجتماعات غير مرخصة من قبل الاحتلال مستندة إلى تقارير جهاز استخبارات الحرس الثوري “قيادة عملیات أبوالفضل العباس” في مدينة الأحواز العاصمة.

واعتقلت استخبارات الحرس الثوري في “3 يوليو” الماضي الناشطين الأربعة حينما كانوا يقومون بحملة لتنظيف شارع “الفرحاني” وسط حي الثورة غربي مدينة الأحواز العاصمة.

واعتبر ناشطون أحوازيون أن هذه الأحكام تفتقد إلى الأدلة القانونية والشرعية التي تدين هؤلاء الناشطين بل أنها صودرت من أجل ترهيب المواطنين الأحوازيين ونشر الخوف والذعر بينهم.